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Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (4)
SAHİL BOŞ KALDI Antalya'da, sabah saatlerinden beri devam eden fırtına ve yağışın, yarın saat 17.00'ye kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, metrekareye 50- 100 kilogram...
GENEL 23.12.2019, 17:15
SAHİL BOŞ KALDI
Antalya'da, sabah saatlerinden beri devam eden fırtına ve yağışın, yarın saat 17.00'ye kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, metrekareye 50- 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahilin bir kısmını kaplayan kayalıkları aştı. Muratpaşa ilçesindeki Örnekköy sahilinde, yazın tatilcilerin güneşlendiği localar, işletme sahiplerince kıyıya çekildi. Fırtına nedeniyle sahilin boş kaldığı görüldü. Akşam saatlerinde ise güneş açmasıyla gökkuşağı oluştu.
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