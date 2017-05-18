Antalya'da deniz polisi 1 yılda 98 kişiyi kurtarıp 23 ceset çıkardılar

Selma KUNAR/ ANTALYA, () - ANTALYA deniz polisi, geçen yıl deniz kazasında 82 kişinin yanı sıra, yüzerken dalga nedeniyle kıyıya ulaşamayan, falezlerde gezerken ayağı kayarak düşen ve intihar girişiminde bulunan 16 kişiyi kurtardı, kayıp 23 kişinin de cesedine ulaştı. Polis ayrıca deniz ve tatlı sulara atılan 30 suç aletini gün yüzüne çıkardı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği personelinden Adnan Toktaş, yetki ve sorumluluklarında çok geniş bir alan olduğunu belirtti. Toktaş, Antalya'da 20 bin 909 kilometrekare alanda görev yaptıklarını belirterek, “Bunun içinde deniz, göller, akarsular, baraj göletleri de var" dedi. Toktaş, Burdur ve Isparta da dahil olmak üzere toplam 36 bin 700 kilometrekare alanda yetki ve sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

İNSANLAR SUÇ İŞLEDİKLERİNDE SUÇ ALETİNİ SUYA ATIYOR

Genelde insanların suç işlediklerinde suç aletinden kurtulmak için suya attıklarını belirten Adnan Toktaş, “Bizim olay yeri inceleme konusunda eğitim almış personelimiz suyun altına dalarak, suç aletini delil niteliğini bozmadan ilgili birimlere teslim ediyoruz" dedi.

Antalya bölgesinin uzun bir kıyı şeridine sahip olduğunu ve kentin bir turizm bölgesi olduğunu vurgulayan Toktaş, “İntihar ve boğulma olayları oluyor. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız var. Ayrıca denetimler, tekne kontrolleri yapılıyor. Vatandaşın can güvenliğini sağlamak için tüm bölgedeki su sporlarının, plajların denetim ve kontrolleri yapılıyor. Bu yaz başında yapılıyor. Sezon açıldıktan sonra da rutin kontroller devam ediyor" diye konuşu.

Antalya'da önemli toplantıların yapıldığını, yurtiçi ve yurtdışından devlet büyüklerinin bu toplantılara katıldıklarını da hatırlatan Toktaş, “Onlarla ilgili hem denizden hem de onların geçiş yaptığı yol güzergahında suların aktığı noktalarda bizim sualtı ekipleri yönünden tedbirler alıyoruz. Onların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

25 PERSONEL, 2 BOT, 1 JET-SKİ, 2 KARA ARACI

Amirlik bünyesinde 25 personel bulunduğunu ve 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyleyen Toktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yani vatandaş denizle ilgili bir problemi olduğu zaman haber merkezine bilgi verdiğinde, burada her zaman göreve intikal edecek personel oluyor. Bu personelin 9'u sualtı ekibi kurbağa adam personel olarak çalışıyor. Suyun altındaki konulara müdahale ediyor. Ceset çıkarılması, suç aletinin bulunması gibi. 2 botumuz var, 1 tane de vatandaşın jet-ski diye tabir ettiği kurtarma botumuz var."

BUGÜNE KADAR ULAŞTIKLARI HİÇBİR OLAYDA İNTİHAR VAKASI OLMADI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği olarak falezlerin üzerinde gerçekleşen intihar girişimlerine müdahale ettiklerini aktaran Toktaş, “Eğer kişi suya atlamadan oraya ulaşırsak oradaki vatandaşımız için durum daha iyi oluyor. Çünkü intihardan vazgeçiyorlar. Bugüne kadar ulaştığımız olaylarda intihar vakası ile karşılaşmadık" dedi.

2016 YILINDA 98 CANLI KURTADILAR

2016 yılında 98 canlı kurtardıklarını anlatan Toktaş, şunları kaydetti:

“Biri deniz kazasıydı. Fırtınadan dolayı bir gemi batmıştı. 82 vatandaşımızı sağ olarak gemiden alıp getirdik. Bunun dışında yüzerken açılan arkadaşlar oluyor. Tabi hava koşulları Antalya'da değişebiliyor. Deniz dalgasızken öğleden sonra birden dalgalı hale gelebiliyor. Kıyıya gelmekte güçlük çekiyorlar. Bu durumu kıyıda gören vatandaşlar olayı bize iletiyor. Biz de zodyakla çıkarak vatandaşı alıp kıyıya getiriyoruz. Gezi amacıyla falezlerde dolaşan vatandaşlar bazen çok yakından dolaşıyor. Zeminde engebeler var. Kaygan olabiliyor ve denize düşebiliyorlar. Bunlarda kırıklar, yaralanmalar oluyor. Biz kişi suya düşmese dahi olay yerine gidiyoruz ve itfaiye, UMKE, 112 ekipleriyle birlikte çalışarak vatandaşı sedyeyle 112 ambulansına kadar getirip hastanede tedavi görecek şekilde ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz."

DİĞER BİRİMLERLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORLAR

Bu tip olaylarda diğer birimlerle koordineli görev yaptıklarını belirten Toktaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Olayı 112'ye bildirdiğimizde, 112 ekibi biz olay yerine dönmeden burada hazır bulunuyor. Biz olay yerine gidiyoruz. Eğer vatandaşın kırığı varsa, ağır yarası varsa, onu bizim alıp getirmemiz doğru olmaz. İlk yardım kurallarına aykırı olur. O zaman 112'deki uzman ekiplerle beraber çalışma yapıyoruz. Veya şahıs bizim denizden ulaşamayacağımız bir yerde olabiliyor. O zaman itfaiyenin dağcı ekibi var. Onlar falezlerden aşağıya doğru iniyorlar. Biz de denize düşme riskini sıfırlama adına orada bulunuyoruz. O şekilde vatandaşı yukarıya doğru alıyoruz. Denizden getirmek vatandaşın lehine ise denizden getiriyoruz, yukarıya çıkarmak güvenliyse yukarıya çıkarıyoruz. Bu kazanın durumuna göre değişiyor."

ÇOK BAŞARILI İŞLER YAPTIK

Antalya'nın bir turizm şehri olmasından dolayı polisin artı bir yükü olduğunu da belirten Toktaş, “Güzel bir imaj sergilememiz gerekiyor. Hem devletimiz hem kurumumuz adına. Bunu da arkadaşlarımızla birlikte çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Çok başarılı işler yaptık. Bizim personelimiz seçilen, son derece eğitimli personel" dedi.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği yetki ve sorumlulukları, denizde ve iç sularda kaybolan, atılan ve saklanan suç aletleri ile cesetleri aramak, limanlarda kaçak mal, silah, uyuşturucu madde getirdiği şüphesi bulunan gemilerin, liman sınırları içerisinde söz konusu maddeleri denize atmış olma ihtimaline karşı şüpheli bölgeleri liman başkanlığı ile koordineli olarak aramak, sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afetlerde sualtı ve su üstü kurtarma faaliyetlerinde bulunmak, devlet büyüklerinin gemi ile yapacağı ulaşım ve gezilerde talep edilmesi halinde karina kontrolü veya gemi altı araması yapmak, sualtı tarihi eserleri bulunan bölgelerde olası kaçakçılığa engel olmak için dalış yapan ekiplere rehberlik yapmak, Antalya, Isparta ve Burdur illeri sorumluluk alanlarında olan amirlik talep olduğu takdirde diğer illerde de arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapıyor.

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