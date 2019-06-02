Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı

ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan...

Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı
ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan bisikletli polis timi 'Martılar', Konyaaltı ve Lara sahillerinde görev aldı. 10 polis memurundan oluşan tim, sahilde can ve mal güvenliğini sağlayacak. Martılar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapacak. Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelenlerin de dikkatini çekti. 'Martılar' gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra olası suçla mücadele edecek. Bisikletli tim, 6 kilometrelik Konyaaltı sahilinin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı'nda da görev alacak.
Timdeki polislerden 6'sı Konyaaltı Sahili'nde, 4'ü ise Lara Sahili'nde görev yapacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328