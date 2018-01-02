Antalya'da 61 milyonluk liralık bileti, Kostakoğlu çifti satmış (2) - Yeniden

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiye çekilişinde 61 milyon lira isabet eden çeyrek bileti satan bayinin, Şarampol Caddesi'ndeki Umut Gişesi'ni işleten Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu olduğu belirlendi. Kostakoğlu çifti, piyango talihlisinden teşekkür dışında hiçbir beklentileri olmadığını söyledi.

Milli Piyango'nun geçen yıl yılbaşı büyük ikramiyesi 60 milyon TL'nin isabet ettiği Antalya, bu yıl da 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi satan KKTC ve 3 kentten biri oldu. Antalya'da herkesin kime çıktığını merakla takip ettiği büyük ikramiyeyi satan bayi de belli oldu. Büyük ikramiyeyi satan bayiyi, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar açıkladı. Şarampol Kavşağı üzerinde 23 yıldır Umut Gişesi adlı seyyar büfede bilet satışı yapan Orhan Kostakoğlu ve eşi Havva Kostakoğlu'nun, büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti sattığı belirlendi.

TALİHLİ BİLETİ 20 ARALIK'TA ALMIŞ

61 milyon liralık ödülü vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Yalçın Sayar, “Bayilerimizden 071251 numaralı Havva Kostakoğlu bu ikramiyeyi kendisi satmıştır. Faturada görüldüğü gibi 20 Aralık'ta bilet alınmış olup hangi talihliye ulaştığı belli değil. Ama faturada 9794035 nolu biletin buradan satıldığı tescil edilmiştir. Bunu şube müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzden de teyit ettik. Hanımefendi bu ikramiyeyi satmıştır. Kendisini tebrik ediyor, kutluyorum. Bundan sonraki ikramiyeleri de inşallah Antalya olarak kazandırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl da 60 milyonluk ikramiyenin isabet ettiği bilet Antalya'da satılmıştı. Bundan sonra da devam edeceğiz, gururluyuz" dedi.

TESELLİLER VE 500 BİN TL DE ANTALYA'DA

Şans oyunlarında Muratpaşa ilçesi ve Antalya'nın şanslı olduğunu hatırlatan Sayar, “Geçen yıllarda da tüm ikramiyeleri Antalya'da dağıttık. Artık insanlar bilet almaya Antalya'ya geliyor. Uzun kuyruklar oluşturan gişelerin dışında, sıradan bayiler de bu ikramiyeyi verebiliyormuş. Biz bunu yaşattık Antalya'da, bu da güzel bir duygu. Havva hanım yaklaşık 200 tane bu seriden bilet almış ve bunlar arasında 9-10 tane teselli ikramiyesi rahat vardır. Sadece 61 milyon lira değil, ayrıca 500 bin lira da yine Antalya'da çıktı. Vatandaşlarımıza tavsiyem 61 milyonu kaybettim diye biletlerini atmasınlar, 61 milyonun akabinde bir sürü ikramiyemiz var. Biletlerini iyi incelesinler, bir rakamla kaçırma şansları var, o yüzden dikkatli davranırsa mutlu olan birçok aile olacağına eminim" dedi.

TEŞEKKÜR ETSE YETER

Bileti satan Havva Kostakoğlu, 2012'den beri eşiyle birlikte bilet sattığını belirterek, “Mutluyum, güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Satış yapılan kişiyle ilgili bilgim yok. Hiç beklentim yok. Ben çalışmayı seviyorum, çalışıp, kazanıp yiyeceğim. Aynen öyle devam edeceğim. Hiç kimseden beklentim yok. Teşekkür etmesini beklerim, maddi manevi başka beklentim yok. Teselli ikramiyeleri de var. Sabah müdürlükten alanlar oldu, teşekkür ettiler" dedi.

'İNŞALLAH KENDİNİ DAĞITMAZ'

23 yıldır bilet satışı yaptığını belirten Orhan Kostakoğlu ise “Kaportacılıktan bu işe döndüm. Bugüne kadar bir sürü ikramiye verdik. Ama en büyüğü bu sene nasip oldu. Kazanan, çıkan arkadaşımıza inşallah para yarar, iyi yerde kullanır, kendini dağıtmaz, kaybetmez diğer arkadaşlar gibi. Parasının kıymetini bilir. Biz bir şey beklemiyoruz. Hanımın dediği gibi biz emekçi insanlarız, çalışmaya devam. En büyüğünü bu sene verdik ama 500 bin, 1 milyon gibi ikramiyeler daha önceki seneler dağıttık" dedi.

BİR POLİS MEMURU HEYECANLANDIRDI

Diğer yandan Antalya'ya isabet eden büyük ikramiyeyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.İ., sosyal medya üzerinden 'Büyük ikramiye bende para bozmaz bizi rabbim şükürler sana' diye paylaşımda bulundu. Polis memurunun bu paylaşımı kendisini tanıyanlar tarafından beğenilirken, yorumda bulunanlar da oldu. Ancak gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

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