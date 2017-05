Antalya'da 5 yıldızlı otellere imam

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Müftüsü Osman Artan, Ramazan ayının tatil dönemi haziran ayına denk gelmesi nedeniyle kentte bazı 5 yıldızlı otellerde büyük mescitler oluşturulduğunu belirterek, buralardan gelen imam talebinin karşılanacağını açıkladı.

Ramazan ayı, 26 Mayıs Cuma günü kılınacak ilk teravih namazının ardından 27 Mayıs Cumartesi günü tutulacak ilk oruçla başlıyor. Antalya İl Müftüsü Osman Artan, müftülüğün Ramazan ayı boyunca sürdürülecek faaliyetleri ve oruçla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu yıl Ramazan ayının sloganının "Üzerinde Her Canın Hakkı Var, Bu Ramazan ve Her Zaman" şeklinde belirlendiğini belirten Osman Artan, sohbet ve vaazların ay boyunca bu kapsamda gerçekleştirileceğini kaydetti. Artan, Ramazan'da hiçbir caminin imamsız bırakılmaması konusunda da tedbirler alındığını söyledi.

İSTEYEN OTEL VE DİNLENME TESİSLERİNE İMAM

İmam, din görevlisi isteyen her yere gerekli hizmetin sunulacağını belirten Osman Artan, “Bunun yanında bazı otellerimiz var. Yaz ayına denk geldiği için Ramazan için bazı otellerimizde büyük mescitler yapıldı. İş merkezlerimizde de aynı şekilde. Oralardan da talep var. Bizden din görevlisi talebinde bulunan, Ramazan ayında vatandaşlarımızın toplu halde bulunduğu her mekana yardım yapma ve görevli gönderme konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Mesela bazı kamu kurumlarının dinlenme tesisleri var. Onların da böyle talepleri var, onlar da aynı şekilde karşılanacaktır" dedi.

CAMİLERDE ÇOCUKLARA KÖTÜ DAVRANMAYIN

Camilerde bu sene en çok üzerinde durulacak konulardan birinin de çocukların camilere gelmesi olduğunu belirten Osman Artan, 12 Haziran'da okulların kapanmasıyla camilerde yaz kurslarına başlanacağını açıkladı. Artan, “Hem yaz kursları hem de Ramazan ayının güzelliğinden çocuklarımızın istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacak. Camilerde çocukların gürültüleri veya sesleri bize huzur versin. Çocuklarımızı kovalamasın, camilerden soğutmasınlar diye halkımıza bu mesajı vermek istiyorum. Çünkü çocuktur, yanındaki arkadaşıyla şakalaşacaktır, çevresindeki insanları rahatsız edecek sesler çıkaracaktır. Çocukları camilerden uzaklaştıracak ve hayat boyu unutmayacakları travmaya sebep olmamalarını da halkımıza duyurmak istiyorum" diye konuştu.

JET İMAM UYARISI

Ramazan aylarının klasik olaylarından 'jet imam' konusunda da uyarıda bulunan Müftü Artan, şöyle devam etti:

“Her ibadetin kendine göre kuralı vardır, namazın da kuralı vardır. Halk arasında Ramazan ayında 'jet imam' tabiri var. Bazen halkımızın içinde çabuk namaz kılmak isteyenler onların yanına gidiyor. Ama biz şunu diyoruz, tadil erkan dediğimiz kurallarına uymadan kılınan namaz, namaz olmaz. O nedenle imamlarımızı uyarıyoruz, halkın isteğine göre değil, bazı insanların arzusuna göre değil Allah'ın koyduğu kurallara göre namazımızı kılalım ve boşa namaz kılmayalım. Kendimizi boşa yormayalım, yani 'jet imam' diye tabir ettiğimiz ve kurallara uymamadan kıldırma konusundaki arkadaşları uyarıyoruz. Cemaatten de şikayetler geliyor ve ikaz edeceğiz, devam ettirirse de kanuni işlem yapacağız. Geçen yıl 9-10 imam ismi geldi, hepsini çağırdık ve cezai işlem uygulamaya gerek kalmadan uyarılar yapıldı. Biraz da cemaat teşvik ediyor, 'hocam işte bugün maç var, diğer imamı geçebilecek misin' gibi sözlerle cemaatin teşviki ve biraz da fazla cemaat gelsin düşüncesiyle bu hareketin içine giriyorlar, bu da yanlış, ibadetin özünden çıkmış oluyoruz. Her ibadetin kuralları var ve dikkat etmesi lazım."

FİTRE MİKTARI 16 TL

Bu ramazan ayı için fitre miktarının en az 16 lira tespit edildiğini açıklayan Artan, bunun üst sınırı olmadığı ve herkesin kendi durumuna göre fitresini ayarlayabileceğini kaydetti. Müftülüğün 'Alo Fetva' hattının da hizmette olduğunu hatırlatan Artan, oruçla ilgili soruların ise buradaki görevlilerce yanıtlanacağını söyledi.

ZENGİN SOFRA ELEŞTİRİSİ

İl Müftüsü Osman Artan, zengin iftar sofralarındaki iftar buluşmalarını da eleştirdi. Artan, “Ramazan ayında zengin sofraları değil, sadece birbirimizin, zenginlerin, maddi durumları iyi olanların bir araya geldiği sofralardan ziyade, kenarda köşede kalmış, utancından dolayı başkasından bir şey isteyemeyen, elinde tencere tabağıyla gidip başkasından yemek almayı ar olarak gören fakir insanları bulup, onlara ulaşmamız, gitmemiz, ziyaret etmemiz ve sevindirmemiz çok önemlidir. İftar oruç açmak demektir onu da bilmekte fayda var. Gösterişten uzak, sadece zenginlerin katıldığı, kendi aramızda birbirimizi ağırladığımız sofralardan ziyade, fakirlerin bulunduğu, kenarda, köşede, çoluğuyla çocuğuyla bugünlerin sevincini yaşamayan insanların bulunduğu sofralar tercih edilmeli, bu insanlara gidilmelidir" diye konuştu.

