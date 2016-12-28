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Antalya'da 4700 hükümlü denetimli serbestlikle çalışacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2017 yılında 300 hükümlü belediyede çalışacak. Antalya genelinde bu yöntemle 4 bin 700 hükümlü farklı işlerde çalışacak. Büyükşehir...

Antalya'da 4700 hükümlü denetimli serbestlikle çalışacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle 2017 yılında 300 hükümlü belediyede çalışacak. Antalya genelinde bu yöntemle 4 bin 700 hükümlü farklı işlerde çalışacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 'Denetimli Serbestlik' kapsamında kamu yararına ücretsiz çalıştırma yükümlülüğüne tabi tutulan hükümlülerin belediyede çalışmasına yönelik işbirliği protokolu imzaladı. Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki imza töreninde konuşan Başkan Menderes Türel, yeni hizmet binasında ilk kez bir protokol imzaladıklarını söyledi. Bu protokolde 'kazan kazan' ilkesinin hakim olduğunu belirten Türel, 300 hükümlünün yeni yılda Büyükşehir Belediyesi'nin işlerinde çalışacağını kaydetti. Türel, “Bu arkadaşlarımız sayesinde belediyenin personel maliyetinde önemli kazanç sağlanacak. Hükümlüler, denetimli serbestlik yoluyla topluma vazifelerini yerine getirmiş olacak" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçen yıl denetimli serbestlik kapsamında 129 kişi çalışmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise savcılık olarak Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelere imza attıklarını söyledi. Yılın son protokolunu imzaladıklarını aktaran Solmaz, denetimli serbestliği Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi uygular hale geldiklerini kaydetti. Solmaz, “Bu konudaki en büyük paydaşımız Antalya Büyükşehir Belediyesi'dir. Hükümlü çalışanlarımız açısında hiçbir kötü geri dönüş olmadı. Ayrıca belediyemiz hükümlülerimizin ailelerine de sahip çıktı. Kurslar sayesinde bu hükümlülerimizi eğiten belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türel ve Solmaz, protokol metnini imzaladı. Antalya Başsavcılığı'nın imzaladığı protokollerle 2017 yılında 4 bin 700 hükümlü çeşitli işlerde görev alacak.

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