Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var (2)

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EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA Antalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan...
GENEL 09.11.2019, 07:59
EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA
Antalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.
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