Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (8)

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CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından,...
GENEL 09.11.2019, 18:05
CENAZELER ERZURUM'A GÖNDERİLDİ
Antalya'da 8 katlı binanın en üst katındaki dairede ölü bulunan Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a gönderildi.
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