Antalya'da 19 Mayıs kutlamasında liseliler 'İzmir Marşı'nı söyledi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, lise öğrencilerinin korteji, çelenk töreni ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterileriyle başladı. Atatürk'ün canlandırıldığı kutlamalarda liseli gençler kortej ve meydandaki törenin ardında İzmir Marşı'nı söyleyip, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı Türkan Saylan Anıtı önündeki kortejle başladı. Kortejde lise öğrencileri Türk bayrakları taşırken, Türk bayrağı desenli tişörtler giydi. Kortejde yağlı güreş, okçuluk, eskrim ve değişik spor dallarında kurs gören sporcular da yer aldı. Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej boyunca lise öğrencileri İzmir Marşı'nı seslendirdi. Gençlik Marşı'nı da söyleyen öğrenciler 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı attı. Korteje, cadde üzerindeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar alkışlarla destek verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalyalılar evlerinin balkonlarına Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Bir binaya ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asıldı.

CHP'LİLER ÇELENK SUNUMUNA KATILDI

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çelenk sunma töreni yapıldı. Törene CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın ve Devrim Kök, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, meslek örgütü ve sendikalardan temsilci ve üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengi, CHP, MHP'nin ve diğer sivil toplum örgütlerinin çelenkleri anıta bırakıldı.

MEYDANDA ATATÜRK'Ü CANLANDIRDILAR

Çelenk töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programına Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve senfoni orkestrasının birlikte gösteri sunduğu törende, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nden öğrencilerin İstiklal Savaşı'nı anlatan gösterisinde, Mustafa Kemal Atatürk canlandırıldı. Büyük alkış alan gösterinin ardından kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler Vali Karaloğlu tarafından ödüllendirildi.

Törende tekvando, boks, eskrim, yağlı güreş, bisiklet, break dans, cimnastik gösterilerinin yanı sıra 500 kişilik Türk bayraklı tişörtler giyen halk oyunları topluluğunun gösterisi ilgiyle izlendi. Törenin yarısında başlayan yağmur, törenin sonlarına doğru hızlandı. Meydandaki 8 katlı bir binanın tepesine dev Türk bayrağı asılırken, bir genç iple binanın tepesinden aşağı inerek, yanında getirdiği Türk bayrağını Vali Münir Karaloğlu'na armağan etti. Fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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