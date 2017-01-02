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Antalya'da 1.7 ton midye dolmaya el konuldu

ANTALYA,() - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, sağlıksız koşullarda hazırlandığı tespit edilen 1 ton 750 kilo midye dolmaya el koydu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet...

Antalya'da 1.7 ton midye dolmaya el konuldu

ANTALYA,() - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, sağlıksız koşullarda hazırlandığı tespit edilen 1 ton 750 kilo midye dolmaya el koydu.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı belirlendi. Denetimlerde, gıda mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. 1 ton 750 kilo midyeye imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca midye dolma yapımında kullanılan malzemeler ile 6 buzdolabına da imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, halk sağlığını tehdit eden her konuda operasyonların devam edeceğini belirtti. Kavurkacı, vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyararak, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

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