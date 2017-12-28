Antalya'da 149 çocuğa koruyucu aile

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile' projesi kapsamında Antalya'da 149 kimsesiz çocuk, aile ortamında sıcak yuvaya kavuşturuldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, devletin veremediği tek şeyin anne- baba şefkati olduğunu belirterek, diğer kimsesiz çocukların da aile ortamına kavuşması için çağrıda bulundu.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kimsesiz çocukların aile ortamında, anne-baba şefkatiyle yetişmesi amacıyla başlattığı Koruyucu Aile Projesi kapsamında, 3 çocuk daha imzalanan protokolle koruyucu ailelerine teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan, koruyucu aileler ve kimsesiz çocuklar katıldı. İmzalanan protokolle biri ikiz, üç çocuk iki koruyucu aileye verildi.'DEVLET ANNE-BABA ŞEFKATİ HARİCİNDE HERŞEYİ VERDİ'Kimsesiz çocukların eskiden kışla-koğuş sistemi şeklinde yetiştirme yurtlarında korunduğunu hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, şu an 5- 6 çocuğun, başlarında bakıcılarıyla kaldığı Sevgi ve Çocuk Evleri projesine geçildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, devletin her şeyin en iyisini sağlamasına rağmen veremediği tek şeyin anne-baba şefkati olduğunu dile getirdi. Bu eksikliğinde giderilmesi için son 5-6 yıldır koruyucu aile sistemine ciddi önem verildiğini belirten Karaloğlu, “Tek bir amacımız var, çocuklarımız ailenin kucaklayıcı, kuşatıcı sevgi ortamında büyüsün, bir aidiyet duygusu oluşsun, bir ailesi olduğunu bilsin. Ona anne-baba gibi davranacak büyüklerinin olduğunu bilsin. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Gönül Elçileri seferberliğinin alt başlıklarından biri de koruyucu aile. Bu kapsamda Antalya'da bugün 3 çocuk imzalanan protokolle koruyucu ailelerin yanına verildi. Bu protokolle koruyucu ailenin yanına verilen çocuk sayısı 149'a yükseldi" dedi.ANTALYALILARA KORUYU AİLE ÇAĞRISIKoruyucu ailelere teşekkür eden Karaloğlu, Antalyalılara şu çağrıda bulundu:"Ama elimizde daha çok çocuğumuz var. Hala Sevgi ve Çocuk Evlerinde o aile sıcaklığını, sevgisini veremediğimiz, bekleyen yavrularımız var. Buradan çağrıda bulunuyorum; Antalya'da oturan, bu konuda niyeti olan, endişesi olanlar da gelsin bir görsün. Daha önce koruyucu aile olanlarla tanıştıralım, oturup konuşsunlar. İnanın çocukların aileye ihtiyacı var. Ama öyle aileler var ki onların bir çocuğa daha çok ihtiyacı var. İşte biz bu iki ihtiyaç sahibini buluşturmak istiyoruz. Bugün Antalya'da yeni bir seferberlik başlatalım ve tüm çocuklarımızı aile ortamına kavuşturalım. Bu çocuklarımızı devletine, milletine, ümmetine hayırlı evlatlar olarak yetiştirelim."'STEVE JOBS DA EVLATLIKTI'Bu çocuklar içinden ülkenin geleceğini şekillendirebilecek çocukların çıkabileceğine dikkati çeken Vali Münir Karaloğlu, son 50 yılın dünyayı en çok değiştiren ismi Steve Jobs üzerinden örnek verdi. Steve Jobs'un koruyucu aile yanında yetiştiğini vurgulayan Karaloğlu, "Aslen Suriyeli bir ailenin çocuğu. Anne- babası ayrılıyor. Amerika'da koruyucu bir ailenin yanında yetişmiş. Son 50 yılda insanlığı en derinden etkileyen buluşun sahibi. Bugün herkesin elindeki akıllı telefonu ortaya çıkaran adam o. Bugün aramızdaki bu çocuklardan geleceğimizi değiştirecek, şekillendirecek bir çocuk olmadığını bilen var mı? O yüzden bu çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmak en büyük hedefimiz" dedi.123 AİLEDE 149 ÇOCUKAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan ise tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şeklinin, koruyucu aile bakımı olduğuna dikkati çekti. Bakanlığın, Antalya'da 2017 yılı için 32 çocuğun koruyucu ailelerle buluşturulması hedefinin bu protokollerle gerçekleştiğini kaydeden Çalışkan, "Antalya'da 123 koruyucu aile yanında 149 korunmaya muhtaç çocuk bakılıyor. 27 çocuğumuz 0-3 yaş aralığındadır. 28 koruyucu ailemiz, akraba ve yakın çevresinden olan çocuklara bakmaktadır. 13 çocuğumuz çeşitli düzeylerde engellere sahip. Koruyucu ailelerimiz tarafından özel ilgi ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmektedir. 41 çocuğumuz ise kendi kardeşleriyle koruyucu ailelerimizin yanında kalmaktadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI