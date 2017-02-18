Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz: Kayafoğlu'nun paylaşımını HSYK değerlendirir

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun Twitter hesabından 'referandumda hayır oyu kullanacakların PKK'ya destek olacağı ve PKK ile aynı muameleyi göze alacağı' yönündeki paylaşımını, HSYK'nın değerlendireceğini açıkladı. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise HSYK'ya başvuracaklarını söyledi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda idari ve güvenlik konularıyla ilgili Başsavcıvekili olarak görev yapan Cevdet Kayafoğlu'nun twitter hesabından yaptığı "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok" ve "Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK'ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin" paylaşımları tepki çekti. Paylaşıma yapılan yoğun tepkiler üzerine korumalı takip edilebilen ve 147 takipçisi bulunan @CKayafoglu isimli hesapta Cevdet Kayafoğlu, profil fotoğrafını kaldırdı.BAŞSAVCI: HSYK DEĞERLENDİRİRSosyal medyada eleştiri konusu olan paylaşımla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, konuyu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) değerlendireceğini söyledi.Paylaşıma ilişkin haberin bugün gazetelerde yayınlandığını belirten Başsavcı Solmaz, "Nedir ne değildir bilmiyorum. Onunla ilgili olarak herhangi bir teyit de yapma imkanımız olmadığı için önce bir konunun değerlendirmesini yapmak lazım. O anlamda, onunla ilgili de zaten HSYK değerlendirir. İddia ne kadar doğru, iddia gerçek mi değil mi, hesap doğru mu, fake hesap mı?" diye konuştu.BARO BAŞKANI: KABUL EDİLEMEZAntalya Baro Başkanı Polat Balkan, öncelikle hiçbir hukukçunun bu bakış açısını asla kabul edemeyeceğini söyledi. Başsavcılık makamında oturan bir kişinin bu paylaşımlarının edilemeyeceğini belirten Polat Balkan, şunları söyledi:"Hele hele başsavcıvekili makamında oturan birinin toplumu bu şekilde tehdit eder biçimde düşüncelerini dile getirmesi kabul edilebilir değil. Bu toplumu korkutmak, korkutarak da alt bir devlet politikasının hizmetine soyunmaktır. Bunun başka bir anlamı yok. Hitler'in halkı aydınlatma ve propaganda bakanı Goebbels'in bir sözü var, 'yargı devlet hayatının efendisi değil, devlet politikalarının hizmetkarı olmalıdır.' Bu anlayışın bir sonucu olarak ne yazık ki günümüzde bazı yargı üyeleri de düşüncelerini bu şekilde dile getirebiliyorsa, bu bana kalırsa açıkça toplumu tehdit etmek, toplum üzerinde bir korku iklimi yaratmak amaçlı bir paylaşımdır. Asla kabul edilemez."'DERHAL İNCELEME BAŞLATMALI'Antalya Barosu olarak durumu HSYK'ya bildireceklerini belirten Polat Balkan, "Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında derhal HSYK tarafından bir inceleme başlatılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili hazırlıklara başladık ve pazartesi günü HSYK'ya başvurumuzu yapacağız. Ama genel olarak, üzücü fakat şaşırtıcı değil. Ne yazık ki özellikle bu referandum sürecinin yargıya yansıması da bu. Çok üzüldüm. Yargının anayasal siyasal tartışmalarda halkı tehdit eder, halk üzerinde bir korku yaratmak amacıyla bu tip paylaşımlarda bulunması hakikaten ülkemiz ve yargı dünyası adına üzücü" diye konuştu.DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇUBaşsavcı vekilinin paylaşımının açık bir suç olduğunu da söyleyen Baro Başkanı Balkan, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Çünkü kendisi gibi düşünmeyene tahammülü olmayan, düşmanlaştıran bir anlayışın ürünü. Çok sağlıksız bir bakış açısı. Biz ne çektiysek bundan çektik. Teknik olarak da bu bakış açısının ürünü olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu oluşur diye düşünüyorum" dedi.KAYAFOĞLU'NA CHP'DEN SERT TEPKİCumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun twitter paylaşımına CHP'den tepki geldi. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara yaptığı açıklamada, "Adaleti tesis etme makamında olanların vatandaşı tehdit ediyor olması kabul edilemez" dedi.Kayafoğlu'nun hemen görevden alınması gerektiğini ileri süren CHP'li Kara, "PKK ile çözüm süreci yürütülürken başkanlık pazarlıkları yapıldığını unutmadık. Terör örgütleri ile el ele, kol kola yürüyenlerin de kimler olduğunu unutmadık. PKK'nın kazdığı hendeklere göz yumanlar, silah depolarına ses çıkarmayanların bugün referandumda hayır diyecek vatandaşları terör örgütleri ile eş değer tutma çabaları acziyetten başka bir şey değildir" dedi.'Evet' demek ne kadar meşru bir hak ise 'hayır' demek de o kadar haklı bir hak" diyen Kara, şunları kaydetti:"Keşke hukuki gerekçeler ile neden evet denmesi gerektiğini anlatabilecek kadar sistemi savunacak durumda olabilse. Ancak 'evet' diyenlerin yapabildiği tek şey vatandaşı terörle tehdit etmek. Vatandaşı iç savaş ile tehdit ederek bir korkutma propagandası ile oy devşirmeye çalışıyorlar. Ayrıca bir kamu görevlisi düşüncesi ne olursa olsun kendi oyunu açıklamayı meşru görüyorsa, kendisi gibi düşünmeyen vatandaşlara da saygı göstermek zorunda. Sosyal medyadan tehdit mesajı yayınlayarak bir yerlere gelebileceklerini sanıyorlar ise yanılıyorlar. HSYK ve Adalet Bakanlığı derhal başsavcıvekili hakkında gerekeni yapmalıdır. HSYK'yı da göreve davet ediyoruz."

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