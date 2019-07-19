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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev kararı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - HİZMET-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, 26 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'nde greve gideceklerini açıkladı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev kararı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - HİZMET-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, 26 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'nde greve gideceklerini açıkladı.
Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmamasından dolayı 26 Temmuz'da greve gideceklerini duyurdu. Muhammed Talha Kandil, grev çağrısında bulundukları ilanı, Büyükşehir Belediyesi giriş kapısına astı. Kandil, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) bağlı 7 bin 800 çalışanın taleplerinin karşılıksız kaldığını savunan Kandil, "Çalışanın refah yaşamı için verdiğimiz mücadele neticesinde 26 Temmuz'da çalışanlarla birlikte greve çıkacağımızı duyuruyoruz" dedi.
 

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