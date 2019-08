ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ANSET tarafından 26 Ekim- 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı. Sinema sektörüne bu yıl toplamda 1 milyon 357 bin 500 TL değerinde destek sağlayacak festival, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ile Antalya Film Forum, Türkiye'den ve dünyadan sinemacıları Antalya'da buluşturacak. 'Öze Dönüş' temasıyla yola çıkan festivale geri dönen Ulusal Yarışmalar, uzun metraj, kısa film ve belgesel film kategorilerinde yapılacak. 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül'de sona erecek. Başvurular, festivalin web sitesinden yapılacak.Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film'in sahibi 250 bin TL ödülün sahibi olurken, ikincilik ödülü Dr. Avni Tolunay 'Jüri Özel Ödülü' 100 bin TL ve genç yönetmenlerin bir sonraki projelerini teşvik etmek amacıyla verilen 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' de 100 bin TL ödülle desteklenecek. Yılın en iyi belgesellerini bir araya getirecek 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda filmler toplamda 60 bin TL değerindeki ödüller için yarışırken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda iki filme toplam 30 bin TL değerinde para ödülü verilecek.KADIN EMEĞİNE CAHİDE SONKU ÖDÜLÜAntalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye sinemasındaki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkati çekmek amacıyla bu yıl başlattığı 'Cahide Sonku Ödülü', Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki filmlerden birinde, kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra kadın bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine verilecek. 50 bin TL destekli bu ödül, Türk sinemasının ilk kadın yıldız oyuncusu olan ve yönetmen, senarist ve yapımcı kimlikleriyle de ardından gelen pek çok kadın sinemacıya ilham vermiş Cahide Sonku anısına sunulacak.DÜNYANIN SİNEMASI ANTALYA'DA YARIŞACAKAntalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, bu yıl da yılın en çok konuşulan yapımlarını bir araya getirecek. Yarışmada, 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dallarında 100 bin TL'ye yakın para ödülü desteği sunulurken, 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında da Altın Portakal heykelleri sahiplerini bulacak.YENİ PROJELERE 450 BİN TL DESTEKAntalya Film Forum, 'Kurmaca Pitching', 'Kurmaca Work in Progress', 'Belgesel Work in Progress' başlıklarının yanı sıra Antalya'yı film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için de başvuruları bekliyor. Projeler, toplamda 450 bin TL para ödülüyle desteklenecek.Yapım süreci halen devam eden birçok filmin yanı sıra Kelebekler (Tolga Karaçelik), Kız Kardeşler (Emin Alper), Daha (Onur Saylak), Güvercin (Banu Sıvacı), Borç (Vuslat Saraçoğlu), Son Çıkış (Ramin Matin), Mr. Gay Syria (Ayşe Toprak), Güven (Sefa Öztürk) gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle karşılanan yerli yapımların yaratılmasına da önemli bir kapı açan Antalya Film Forum'a başvurular 6 Eylül'e dek sürecek. Seçilecek projeler ise 24 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un direktörlüğünü ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi 'antalyaff.com/tr' adresinden alınabilecek.56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde verilecek ödüller ise şöyle:ULUSAL YARIŞMAUlusal Uzun Metraj Film YarışmasıEn İyi Film 250.000 TLDr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü 100.000 TLEn İyi Yönetmen 50.000 TLCahide Sonku Ödülü 50.000 TLBehlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TLEn İyi Senaryo 30.000 TLEn İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TLEn İyi Müzik 20.000 TLEn İyi Kurgu 20.000 TLEn İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TLEn İyi Kadın Oyuncu 20.000 TLEn İyi Erkek Oyuncu 20.000 TLEn İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TLEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TLSinema Yazarları Derneği (SİYAD) ÖdülüFilm-Yön En İyi Yönetmen Ödülüİzleyici ÖdülüUlusal Kısa Metraj Film YarışmasıEn İyi Film 20.000 TLJüri Özel Ödülü 10.000 TLUlusal Belgesel Film YarışmasıEn İyi Film 40.000 TLJüri Özel Ödülü 20.000 TLULUSLARARASI YARIŞMAEn İyi Film 65.000 TLEn İyi Yönetmen 32.500 TLEn İyi Erkek OyuncuEn İyi Kadın OyuncuANTALYA FİLM FORUMUzun Metraj Pitching (3x30.000 TL) 90.000 TLBelgesel Work in Progress (3x30.000 TL) 90.000 TLWork in Progress (80.000 + 40.000 TL) 120.000 TLSümer Tilmaç Antalya Destek Fonu 150.000 TL