Antalya 2018'in turist sayısını, 10 Ekim'de geçti

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya, 10 Ekim itibarıyla 13 milyon 653 bin turist sayısına ulaşarak, 2018'in 12 aylık toplam rakamı 13 milyon 642 bini geçmeyi başardı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 16 milyon turist hedefi koyan Antalya'nın 14.5 milyon turistle sezonu kapatacağını tahmin ettiğini belirterek, "Thomas Cook olayı dengeleri bozdu" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Önceki yıllarda mayıs-eylül ayları arasına sıkışan turizm yoğunluğu bu yıl mart-ekim aylarına kadar uzadı. Yoğun sezon önceki yıllarda 4-5 ay iken bu yıl 8 aya yükseldi. Antalya bu yıl 1 Ocak-10 Ekim tarihleri arasındaki gelen yabancı turist sayısıyla 2018'in 12 aylık dönemindeki toplam turist sayısını da geçmeyi başardı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı 12 aylık dönemde 13 milyon 642 bin turist ağırlayan kent, bu yıl 1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki süreçte yaklaşık 13 milyon 653 bin turisti misafir etti.

GÜNLÜK ORTALAMA 70 BİNE YAKIN

Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-10 Ekim tarihleri arasında kent, 694 bin civarı turist ağırladı. Günlük ortalama 70 bine yakın turist ekim ayında da kente gelmeye devam ediyor. Yıl itibarıyla geçen seneye göre artış oranı yüzde 17, ekim ayı 10 günlük verilere göre artış oranı ise yüzde 19 olarak kaydedildi.

5 MİLYON RUS TURİST

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan aldığı ve milliyetlere göre yapılan analize göre ise eylül ayı sonu itibarıyla 193 ülkeden turist ağırlayan kenti en çok Ruslar tercih etti. Rusya'dan geçen seneye göre yüzde 14'lük oran ve 581 bin kişi artışıyla toplam 4 milyon 752 bin kişi geldi. Ekim ayı itibarıyla da Rus turist sayısı 5 milyonu aştı. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38 oldu.

ALMANYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE

En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen seneye göre yüzde 16'lık oran ve 288 bin kişilik artışla toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 85 bin oldu. Almanların toplam ziyaretçi rakamındaki payı ise yüzde 16.6 olarak açıklandı. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 11.6'lık oran ve 76 bin artışla toplam 726 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplam rakamdaki payı da yüzde 5.8 oldu. İngiltere pazarında da yüzde 17'lik oran ve 91 bin artışla toplam 623 bin turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4.99 oldu.

THOMAS COOK DENGELERİ BOZDU

Antalya'nın 10 Ekim itibarıyla 13 milyon 652 bin turist sayısıyla 2018'in toplam rakamı olan 13 milyon 642 bini geride bıraktığını belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Bundan sonra inen her uçak ilave artış kaydedecektir. Tahminimce 14.5 milyon turistle bu sezonu Antalya kapatır. 16 milyon bir hedefti, hedef hep yüksek olur ama planlandığı gibi gitseydi. Thomas Cook olayı dengeleri bozdu. 19 milyon turist dünya genelinde bundan etkileniyor. Antalya açısından da 200-300 bin civarında bir etkisi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

ANTALYA'NIN BEŞLİ YILDIZI

Antalya'ya gelen turistlerin milliyetleri açısından Rusya'nın kesin ve net bir yoğunluğunun hissedildiğini belirten Yavuz, "Ruslar 5 milyona yaklaştı. Almanya'da son 3 yılın en iyi rakamına ulaştı. Ukrayna'daki artış da çok dikkate değer ve Ukrayna 1 milyona yaklaşıyor. İngiltere ve Polonya da bu yılın yükselen yıldızları oldu. Bu 5'li hep başladığı gibi devam etti ve gelecek yıllarda da artış potansiyeli devam edebilir, sadece İngiltere'deki belirsizlik bütün dünyayı kapsıyor. Genel olarak iki-üç pazar dışında bütün pazarlarda artış var" dedi.

KİŞİ BAŞI GELİR ORTALAMASI 620-650 DOLAR

Turist sayılarına yönelik eleştirilere de dikkat çeken Recep Yavuz, "Turizm iki ayakla yürüyor, biri sayı biri gelir. Özellikle İskandinav ve Batı Avrupa'daki olumsuzlukların düzelişi çok önemli. Gelir açısından bu yıl daha iyi durumdayız ama sistemi gözden geçirmeliyiz. 5 günün altındaki ziyaretleri turistik olarak saymamalıyız. Antalya turizmi 2016'da ciddi bir sendrom yaşadı, sonrasındaki düzelme çok ani olmuyor, yavaş yavaş toparlıyor. Ama gelirlerde inanın biz Rodos, Girit'ten daha aşağıda değiliz. Bakanlığın hedeflediği kişi başı gelir 1000 dolar. Çok iddialı ve ulaşılması uzun zaman alacak bir projeksiyon. 750-800 dolar gelir gelen yıllarımız oldu. Onu yakalasak ilk etapta daha iyi, şu anda 620-650 dolar civarında gidiyor" dedi.



