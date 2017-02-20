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Antalya 2'nci Edebiyat Günleri Onur Ödülü Zülfü Livaneli'ye

ANTALYA'da Muratpaşa İlçe Belediyesi'nin 23 -25 Mart tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği 'Antalya Edebiyat Günleri' kapsamında verilen 'Onur Ödülü' bu yıl 50'nci sanat yılını tamamlayan sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi. Muratpaşa...

Antalya 2'nci Edebiyat Günleri Onur Ödülü Zülfü Livaneli'ye
ANTALYA'da Muratpaşa İlçe Belediyesi'nin 23 -25 Mart tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği 'Antalya Edebiyat Günleri' kapsamında verilen 'Onur Ödülü' bu yıl 50'nci sanat yılını tamamlayan sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi.
Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya ve Türkiye'nin edebiyat, sanat ve kültür ortamına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 'Antalya Edebiyat Günleri'nin ikincisi 23- 25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya Edebiyat Günleri'nde geçen yıl Füruzan'a verilen 'Onur Ödülü'ne bu yıl Zülfü Livaneli değer görüldü. Geçen kasım ayında 50'nci sanat yılında kutlayan Livaneli'ye, Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülü, bir kuşaktan bir kuşağa uzanan 300'ün üzerinde bestesi, 40 dilde yayımlanan romanları, dünyada barış ve demokrasinin kökleşmesi, gelişmesi için verdiği mücadeleler nedeniyle değer görüldü. Ödül, Livaneli'ye 25 Mart Cumartesi akşamı sunulacak.
Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 2'nci Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülü için Livaneli'nin seçilmesini kendisini ayrıca sevindirdiğini belirterek, "Kültür, sanat ve politika alanında ülkemizin uluslararası düzeyde nadir değerlerinden biri olan Sayın Livaneli'ye bu ödülü sunmaktan onur duyacağız" dedi.

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