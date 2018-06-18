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Annesinin terk ettiği yavru kedileri yaşatmaya çalışıyorlar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de yaşayan Sözüer ailesinin fertleri, sokak kedisinin doğurup, terk ettiği 3 yavruyu evine aldı. Yavruları temizleyerek, internetten kedilerin bakımı ve beslenmesi için neler yapılması gerektiğini araştıran...

Annesinin terk ettiği yavru kedileri yaşatmaya çalışıyorlar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de yaşayan Sözüer ailesinin fertleri, sokak kedisinin doğurup, terk ettiği 3 yavruyu evine aldı. Yavruları temizleyerek, internetten kedilerin bakımı ve beslenmesi için neler yapılması gerektiğini araştıran aile fertleri, 3 yavruyu yaşatmaya çalışıyor.
İzmir'de ailesiyle yaşayan Efe Sözüer (13), evlerinin yakınlarında 3 yavru kediye rastladı. Kedilerin yeni doğduğunu ve anne tarafından terk edildiğini anlayan Sözüer, 3 yavruyu alıp, eve geldi. Babası ve annesiyle birlikte kedilerin bakımını, temizliğini yapan Sözüer, internetten kedileri nasıl besleyecekleri konusunda bilgi aldı. Aile fertleri, yavru kedilere akşam evlerinde, gündüz de Konak'ta bulunan kırtasiye dükkanlarında bakmaya başladı. Yavrular için toz mama alınırken, hazırlandıktan sonra düzenli olarak şırıngayla kedilere verildi. 
Annesi tarafından terk edilen yavru kedileri sokakta ölüme terk etmeye gönlünün razı gelmediğini dile getiren Efe Sözüer, bir yandan yavrulara bakarken diğer yandan da süt annesi aradıklarını söyledi. Bazı kedilerin geldiğini ancak yavruları kabul etmediğini kaydeden Sözüer, neredeyse bütün gününü yavruların bakımına ayırdığını belirtti. 
'YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Efe'nin babası Ahmet Sözüer ise yavrulara bakmanın zor olduğunu kaydetti. Tüm zorluklara rağmen onlara anne bulana kadar bakacaklarını, kedileri sokağa atmayacaklarını belirten Sözüer, "Biraz zorlanacağız. Yavru kedileri akşam eve, gündüz de iş yerine getiriyoruz. Gönüllü anne arıyoruz, bulamazsak eğer biz bakacağız. Onları yaşatmaya çalışıyoruz. Anneye muhtaçlar şu anda" diye konuştu.
Öte yandan Konak'taki kırtasiye dükkanına giren müşteriler de yavru kedilerle yakından ilgileniyor.

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