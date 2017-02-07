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Annesinin mezarı başında intihar etti

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Turan Yılmaz, annesinin mezarı başında çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Milas'ın kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Turan Yılmaz, dün sabah...

Annesinin mezarı başında intihar etti
MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Turan Yılmaz, annesinin mezarı başında çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Milas'ın kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Turan Yılmaz, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine eşi Songül Yılmaz, durumu aynı mahalledeki yakınlarından Ali Manisalı'ya bildirdi. Manisalı, Yılmaz'ı bulmak için gidebileceği yerleri aramaya başladı. Yılmaz'ı Kayabaşı Mezarlığı'nda annesinin mezarı başında kanlar içinde yerde yatarken bulan Manisalı, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede Yılmaz'ın ruhsatsız av tüfeğini çenesinin altına dayayarak intihar ettiği anlaşıldı. Yılmaz'ın cesedi, jandarma ve savcının gerekli incelemeleriin ardından otopsi için Milas 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Soruşturma başlatan jandarma, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve dün "İyiyim" diyerek hastaneye sağlık kontrolüne gitmediği öğrenilen Yılmaz'ın intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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