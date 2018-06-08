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Annesinin kucağında okula giden Yezda'ya, karne hediyesi akülü araba

NİĞDE'de yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle okula annesinin kucağında gidip gelen 7 yaşındaki Yezda Nur'a, bir hayırsever karne hediyesi olarak akülü araba hediye etti. Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan Zehra- Hüseyin Eryaşar çiftinin...

Annesinin kucağında okula giden Yezda'ya, karne hediyesi akülü araba
NİĞDE'de yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle okula annesinin kucağında gidip gelen 7 yaşındaki Yezda Nur'a, bir hayırsever karne hediyesi olarak akülü araba hediye etti.
Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde yaşayan Zehra- Hüseyin Eryaşar çiftinin doğuştan bedensel engelli kızı Yezda Nur'un annesinin kucağında okula gidip geldiğinin haber olarak gazetelerde yayınlanması üzerine bir hayırsever, karne hediyesi olarak akülü araba aldı. Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla akülü arabayı küçük kıza gönderdi. Küçük Yezda Nur, akülü arabayla bugün karnesini almaya gitti. Hayırseverin hediyesiyle kızının çok mutlu olduğunu belirten Zehra Eryaşar, "Önce kucağımda götürüp getiriyordum. Ama şimdi kendisi rahatlıkla gidip gelebilecek. Gözüm arkada kalamayacak. Arabayı gönderenden Allah razı olsun, çok mutluyuz. Yezda da çok mutlu. Bize ikinci bir sevinç yaşattılar. Hem karnesi iyi geldi sınıfı geçti hem arabası geldi. Çok mutluyuz" dedi. Baba Hüseyin Eryaşar da kızlarının okula artık kucakta gitmeyeceği için mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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