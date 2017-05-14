Annesinin birtanesi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde 50 yaşındaki Yıldız Öztaş, tam 27 yıldır bedensel engelli oğlu Gürhan Öztaş'ın başından ayrılmıyor.

Gelibolu İlçesi Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Öztaş ve İsmet Öztaş çiftinin iki oğlundan Gürhan Öztaş, 27 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak doğdu. Oturamayan, tam konuşamayan ve ellerini de kullanamayan Gürhan Öztaş'a anne Yıldız Öztaş, bir bebek gibi bakıyor. Küçük oğlu 22 yaşındaki Gürol Öztaş ile birlikte engelli oğlunun tüm ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan fedakar anne Yıldız Öztaş, hayatını oğluna adadığını belirterek şöyle dedi:

"O benim canım, hayatımın bir parçası. İki evladım var, onlar için varım. Gürhan, hepimizin bir tanesi. Bir festival için İbrahim Erkal Gelibolu'ya gelmişti. Oğlum onunla tanıştı ve kendisinden müzik seti istedi. İbrahim Erkal müzik seti ile birlikte kendi CD'lerini hediye etmişti. Erkal'ın ölüm haberini duyunca çok üzüldü."

FOTOĞRAFLI