Annesini bıçakladı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde yaşayan 58 yaşındaki M.O., tartıştığı annesi 79 yaşındaki Güngör O.'yu karnından bıçaklayarak yaraladı.Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Kesikkapı Mahallesi 101 Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Güngör O. ile eve yeni geldiği belirtilen oğlu M.O. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada öfkeli oğul, annesini karnından bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elleri kelepçelenen M.O., Fethiye Polis Merkezi'ne götürüldü. Sedyeye alınan Güngör O., sağlık ekipleri ve polisler tarafından ambulansa taşındı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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