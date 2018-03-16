Annesi sosyal medyada yardım isteyen kadın: Tedavim yapılıyor

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Fikriye Vişne'nin, kızının hasta olduğu ve tedavisinin yapılmadığı yönünde sosyal medyadaki paylaşımları üzerine, kızı Emine Vural (44), "Benim tedavim yapılıyor, annem yalan söylüyor" dedi.

Ergene'de yaşayan Fikriye Vişne, bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü paylaşımda bulunarak, kızı Emine Vural'ın hasta olduğunu ve hiç kimsenin yardım etmediğini ileri sürüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği yazılar bulunan yelek giyen Fikriye Vişne, paylaşımında, "Benim kızımı doktora götürmüyor kocası. Karnında tümör var, hiç kimsemiz yok. Cumhurbaşkanım bize yardımcı ol, bir sana güveniyorum. Lütfen sesimi duy, bize yardımcı ol. Ben deli değilim, kızımı korumaya çalışıyorum. Kızımı görseniz 9 aylık hamile gibi. Türkiye sesimi duysun, bütün kadınlar sesimi duysun" diyerek çağrıda bulundu.

Emine Vural, annesinin çağrısı üzerine açıklama yaptı. Eşi İbrahim Vural'ın bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirten Emine Vural, karnında ur bulunduğunu ve gerekli tedavisinin de yapıldığını belirterek, annesinin paylaşımlarının kendisinin bilgisi dışında olduğunu söyledi. Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından tedavisinin sürdürüldüğünü ifade eden Vural, "Annem son günlerde sosyal medya üzerinden birilerini araya koyarak yayınlar yapıyor ve beni kullanıyor. Yaptığı açıklamalarda benim hasta olduğumu ve hükümet yetkililerinin bana yardımcı olmadığını öne sürerek asılsız propaganda yapıyor. Benim böyle bir talebim yok. Hastalığımın tedavisi sürüyor. Ama annem özellikle beni kullanarak anlamsız bir şekilde reklam yapıyor" dedi.

Annesi ile aralarının iyi olmadığını anlatan Emine Vural, "Annem neden beni kullanarak bu durumu buraya getirdi anlamadım. İlk eşimden ayrıldığımda ciddi bir tazminat aldım. Bu parayı annem elimden alarak harcadı. Daha sonra da beni dışarıya attı. Ancak ikinci kez evlenerek sığınacak bir evim oldu. Şu anda da bizim yanımıza yerleşerek bizim sırtımızdan geçinmek istiyor. Jandarmaya giderek kendisinden şikâyetçi oldum ve evimizden uzaklaştırılmasını istedim. Annem yalan söylüyor" diye konuştu.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli de Emine Vural'ın tedavisinin önce belediye tarafından 2 aydır da kaymakamlık tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğünü söyledi. Çevikelli, "Gerekli tetkikler süreç içerisinde yapıldı. Şu anda sonuçları bekleniyor. Muhtemelen bir operasyon sürecine gidilecek. Bu süreçte annenin duygusallığı nedeniyle sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama, bazı iyi niyetli insanların duygusallığıyla ya da bazı kötü niyetli insanların suistimal amaçlı bir şekilde çığrından çıkmış bir durumda. Bizler bu konuya hakimiz, Emine Hanım'ın sağlığı da iyiye gitmekte. Tüm halkımızdan ricamız, hassasiyet göstermeleri ve tedavi sürecinde sekteye uğratacak herhangi bir negatif yorumda bulunmamalarıdır" dedi.



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