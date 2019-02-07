Annelerini öldüren kız kardeşler, yeniden hakim karşısında

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü'yü (39) 24 yerinden bıçaklayarak öldüren iki kız kardeşten 20 yıl ceza alan Şeyda P. (25) ile 10 yıl ceza alan Beyza P. (23), Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, bozma kararına uyulup uyulmaması konusunda tarafların beyanlarının tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Aliağa'da 13 Eylül 2013'te Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, annelerinden şiddet gördüklerini ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettiklerini ileri süren iki kız kardeş, akşam saatlerinde Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan kız kardeşler hakkında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, abla Şeyda P.'ye 20 yıl, Beyza P.'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşe verilen cezada uygulanan haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varıp, kararı bozdu. Bozma kararının ardından, yeniden yargılama sürecinde Şeyda ile Beyza P.'nin, dava sonuçlanana kadar tahliyesine karar verildi.

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden başlayan davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Şeyda ve Beyza P. kardeşler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı vekili avukat Pınar Melli ile sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada önce Yargıtay'ın bozma kararı okundu. Şeyda ile Beyza P. kardeşler, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Duruşma savcısı da bozma kararına uyulması yolunda mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, davaya katılmayan Gülseren Süngü'nün babası Kasım Sünğü ve annesi Cevriye Süngü'ye, bozma kararına uyup uyulmaması konusundaki beyanlarının sorulması için yazılan talimata cevap verilmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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