Annelerinden ayrılmayan yavru lemurlar ilgi odağı

BURSA'da hayvanat bahçesinin gözdelerinden yavru lemurlar, annelerinin sırtından bir an olsun inmezken, renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde geçen haftalarda dünyaya gelen 8 yeni yavru ile birlikte sayıları 30’a ulaşan lemur ailesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Annelerinin sırtından bir an olsun inmeyen yavrular, çevrede olan bitene şaşkınlıkla bakarken, yetkililer ise yavrulara ve annelerin bakımına özen gösteriyor. Beslenme saatleri dışında muzlarla da ödüllendirilen lemurların bu anları kameralara yansırken, ortaya ise renkli görüntüler çıkıyor. Kent genelinde son günlerde sıcakların artmasıyla birlikte gölge alanları tercih eden lemurlar, hayvanat bahçesinin maskotları haline gelirken; yetkililer ise sağlık durumları gayet iyi olan yavruların, aileye neşe kattığını belirterek gözü gibi baktıklarını ifade ediyor. Ziyaretçiler de bu sevimli hayvanlara uzaktan sevgi gösterilerinde bulunuyor.



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