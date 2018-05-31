Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Anneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdi

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN Büyükşehir Belediyesi'nce Anneler Günü dolayısıyla bir süre önce düzenlenen etkinlikte, 580 çocuğun anneleri için diktiği ağaç fidanları, tescillenerek, 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi. Van Büyükşehir...

Anneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdi

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN Büyükşehir Belediyesi'nce Anneler Günü dolayısıyla bir süre önce düzenlenen etkinlikte, 580 çocuğun anneleri için diktiği ağaç fidanları, tescillenerek, 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nce Anneler Günü dolayısıyla Edremit ilçesindeki Kent Park'ta, 15 gün önce düzenlenen etkinlikte 580 çocuk, çeşitli türlerde 600 ağaç fidanı dikti. Çocukların 'Anneler için ağaç dikme rekoru' tescillenerek, 'Dünya  Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi. 'Guinness Rekorlar Kitabı' Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığında, rekor tescil ve hakem heyetinin gözetiminde yapılan rekor denemesi tescillenirken, 'Dünya Çocuk Rekorları' sertifikası Van Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler de çocuklarımızın bu güzel mirası anneleri adına bırakmasını istedik. 580 çocuğumuz; çınar, söğüt, süs kirazı, hoş ağacı, süs eriği, katalpa ağacı, ıhlamur ağacı ve akça ağaçlardan oluşan 600 ağaç fidanını toprakla buluşturdu. Bu sayede bir dünya rekoruna da imza attılar. Bugün de 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı' sertifikası elimize ulaştı. Başta sayın valimiz, genel sekreterimiz, Prof. Dr. Orhan Kural, rekor tescil ve hakem heyeti ile bu işin başrolünde olan anne ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325