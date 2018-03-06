Anneler hem folklorde hem tiyatroda var

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, 10 yıl önce Barbaros İlkokulu öğrenci velisi kadınlar tarafından oluşturulan 'Anneler Halk Oyunları Topluluğu', 2 yıldır Tepebaşı Belediyesi'nde halk oyunları ve tiyatro çalışmalarını sürdürüyor.

Anneler Halk Oyunları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Hafize Erdoğan, çoğu ev kadını olan 40 kişiyle halk oyunları ve tiyatro çalışması yaptıklarını, sergiledikleri oyunların, izleyenlerin beğenisini kazandığını söyledi. Eskişehir Barbaros İlkokulu'nda, 2008 yılında, okul aile birliği başkanlığı yaptığını belirten Erdoğan, "Barbaros İlkokulu'nda kadın velilerin katılımıyla halk oyunları ekibi kurduk. Çalışmalarımız sürerken, Tepebaşı Belediyesi, bize destek oldu. 2 yıldır da belediye bünyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Profesyonel anlamda değil, amatör anlamda çalışıyoruz. Seyircilerimiz çok başarılı olduğumuzu söylüyorlar; ama tabi ki takdir seyircinin. Halk oyunlarının yanı sıra tiyatro çalışmaları da yapıyoruz. Sahnelediğimiz oyunlarda salon tamamen doluyor. Burası sirkülasyonu olan bir kadın topluluğu. Bugün 40 kişi çalışıyor. 3 ay geçiyor değişiyor. Tabi ki değişmeyen bir kemik kadro var. 10 yıldır Eskişehir'de elimizden geldiğince sahne sanatları ve tiyatro, halk oyunları, dans anlamında yaptığımız şeyleri seyirciye sunuyoruz. Özellikle kadın ağırlıklı, kadını anlatan, kadına öncelik veren oyunlar yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mayıs ayında, Antalya'ya gideceklerini ve tiyatro oyunlarını sahneleyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Kına gecesiyle ilgili tiyatro oyunu ile Antalya'da izleyicilerin karşısına çıkacağız" dedi.

Hafize Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için dua ettiklerini de belirterek, "Cephedeki askerlerimize selam gönderiyoruz. Onların ayağına değil, ayakkabılarına taş değmesin; diyoruz. Bütün dualarımız, sevgilerimiz onlarla. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın diyoruz. Hepsini kucaklıyoruz, sevgiyle. Allah'a emanet olsunlar" diye konuştu.



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