Anneler Günü’nde ‘Zübeyde Hanım’ heykeli açıldı

ANNELER Günü nedeniyle Silivri’de yaptırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın heykeli CHP ve AK Parti Milletvekilleri ile çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile açıldı. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Atatürk gibi böyle bir evlat yetiştiren bir annenin Anneler Günü’nde heykelini açmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Anneler Günü ile anlamlandırmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çay Bahçesi yanında açılan Zübeyde Ana Heykeli’nin, Atatürk Anıtı’nı gören bir noktaya kaidesiyle birlikte ilerleyen günlerde yerleştirileceğini söyledi.

Son dönemde Mustafa Kemal Atatürk ve annesine yapılan saldırılara karşı tepki gösteren Başkan Işıklar, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“BİRKAÇ MECZUP”

“Bütün çocuklar için dünyanın en güzeli aneleleridir. Büyük Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile ilgili bu son dönemde birkaç meczubun çıkması, bütün toplumu tarif edemez. Bu olay hepimizin yüreğini yaralamıştır, hepimizi derinden üzmüştür. Bu toplumda bugün 7 düvele, emperyalizme karşı verilen mücadelenin boşuna verilmediğini görüyoruz. Ne anlama geldiğini yaşadıkça daha iyi görüyoruz. Büyük bir öngörü ve tarihi bir deha… Tüm dünyanın konuştuğu bir dehayı, o evladı dünyaya getiren bir anne. Bu dehanın oluşmasında, bu büyük bir kurtarıcının vatan, millet aşkıyla bu görevi yapmış olmasının eğitiminde annenin payı bence çok daha fazla. Büyük Atatürk’ün, bundan sonra büyük Atatürklerin, bilim adamlarının, büyük devlet adamlarının çıkmasında annelerin rolü var, annelerin büyük bir önemi var. Atatürk gibi böyle bir evlat yetiştiren bir annenin Anneler Günü’nde heykelini açmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm annelerimize armağan olsun. Anneler Günü kutlu olsun.”

Heykel açılışına; CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, Silivri Belediye Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Silivrili katıldı. Heykele yoğun ilgi gösterilirken çok sayıda kişi fotoğraf çekmek için çaba harcadı.



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