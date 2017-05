Anneler Günü öncesi kazada ölen 24 kişi için mevlit okutuldu

İZMİR'in Buca ilçesinden Anneler Günü gezisi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan ve Sakar Geçidi rapmalarındaki kazada hayatını kaybeden 24 kişi için Buca Belediyesi ile oturdukları Yaylacık Mahallesi'ndeki Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği tarafından '7 mevlidi' okutuldu. Kazanın olduğu saatte başlayan mevlit sırasında, kazada yakınlarını kaybedenler gözyaşı döktü.İzmir'den geçen 13 Mayıs'ta Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan, Armağan Serttaş yönetimindeki midibüs, Muğla - Marmaris karayolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden aşağıdaki yola savrulan midibüs, bir otomobilin üzerine düştü. Kazada, Fatma Sevindik, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Melisa Şele, Feray Akın, Gülüzar Kılıç, Cemile Sönmez, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti. Midibüste bulunanlardan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur yaralı kurduldu. Yaralıların tedavileri sürerken, kazada yaşamını yitirenler ise İzmir, Çanakkale, Ankara ve Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı.KAZA KURBANLARI İÇİN MEVLİTBir hafta önceki kazada can verenler için Buca Belediyesi ile Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar Eğitim Kültür Dayanışma Derneği tarafından yedinci günde mevlit okutuldu. Kazanın meydana geldiği saat 12.30 sıralarında başlayan mevlit sırasında acılar yeniden tazelendi. Kazada yakınlarını kaybedenler gözyaşı döktü. Mevlide katılanlara yemek ikram edildi. Ayrıca yine kazada can verenlerin oturduğu Gaziler Mahallesi'nde de lokma döktürüldü.Mevlide gelen CHP'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Kazada can verenlerin definlerinden sonra artık yaralılar için harakete geçtik. Yaralılarımızdan da iyi haberler var. Burada da mevlit için buluştuk. Elbette acı dinmiyor ama tüm mahalle hep birlikte olarak acıları hafifletmeye çalışıyoruz. Tüm Bucalılar, İzmirliler yanımızdaydı. Acı böyle paylaşıldıkça azalıyor. Biz acılarda bir olmayı beceriyoruz. Kimse benim akrabam değil demedi. Yanımıza koştular, yardım ettiler" dedi. Başkan Levent Piriştina, ölen 24 kişinin anısını yaşatmak adına da çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

