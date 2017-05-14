'Anneler Günü'ne özel kırmızı halılı yürüyüş yolu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () - ANNELER Günü nedeniyle İstanbul Avcılar'da oluşturulan kırmızı halıların serildiği platform, büyük ilgi gördü.

Dün gece geç saatlerde başlatılan çalışmalarla trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nin Merkez Camii önünden Havuz Meydanı'na kadarki bölüme kırmızı halılar serildi. Ayrıca bu yolun üzerine çeşitli renklerde kalın kurdeleler çekildi. Avcılar Belediyesi görevlileri, meydanın başlangıcındaki taka 'Anneler Günü Kutlu' olsun yazısı asılırken ayrıca bu gün için hazırlanan yoldan geçenlerin yüzünü yerleştirerek hatıra fotoğrafı çektirebileceği büyük kartonlar konuldu.

Yoldan geçenler Anneler Günü için hazırlanan platformda kırmızı halıda yürürken sık sık selfie yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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