Anneler Günü'nde, Zübeyde Hanım Koşusu

İZMİR, () - İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi'nce her yıl yapılan geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu, bu yıl da Anneler Günü'nde gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden başlayan ve 1200 kişinin katıldığı Zübeyde Hanım Koşusu'nun startını verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, start öncesi koşuya katılan annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Koşunun ödül töreni, varış noktası olan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı bahçesinde gerçekleştirildi. Başkan Tugay ve protokol üyeleri, koşuda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Koşudan önce sabahın erken saatlerinde Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anma töreni düzenlendi. Başkan Tugay, "Bu yılki anmamız, kuşkusuz her zamankinden daha anlamlı daha değerli ve daha önemli çünkü Zübeyde Hanım'ın ulusuna ve tüm insanlığa armağan ettiği biricik evladının, hepimizin büyük önderi ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem yolculuğa başlamasının 100'üncü yılını yaşıyoruz. Tüm anneleri bir minnet, saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Anıttaki törene Başkan Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Başkan Tugay, daha sonra Emekli Astsubaylar Derneği'nin anıt mezar başında düzenlediği törene de katıldı. Törende Anıtkabir'den getirilen toprak, Zübeyde Hanım'ın mezarına bırakıldı.

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