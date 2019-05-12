Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla oğullarının kabirlerini ziyaret etti. Anneler, mezarlara çiçek bırakıp, su dökerek, dua etti.  Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler...

Anneler Günü'nde şehit oğullarının kabirlerini ziyaret ettiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla oğullarının kabirlerini ziyaret etti. Anneler, mezarlara çiçek bırakıp, su dökerek, dua etti. 
Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nde şehit anneleri, oğullarının mezarlarını ziyaret etti. Kadifekale semtindeki Hava Şehitliği'nde evlatlarının Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarını ziyaret eden anneler, kabirlere çiçek bırakıp, su döktü ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.
Tatvan ile Ahlat arasındaki Kıyıdüzü köyü yakınlarında, 2000 yılında teknik arıza nedeniyle düşen Sikorsky helikopterin pilotu üsteğmen Emrullah Başer Özen'in (25) annesi Müjgan Özen, Anneler Günü'nde evladının kabrine koşan annelerden oldu. Tek evladını şehit verdiğini ve bununla gurur duyduğunu belirten Özen, "19 yıl oldu ama içim alev alev yanıyor. O bana gelemiyor, ben ona geliyorum. Tabi ki şehit olması gurur verici, onurlandırıcı bir şey ama bir anne olarak isterdim ki bana bugün koşarak gelsin. Güler yüzüyle bana 'annem' deseydi. Ömrüm onun olsun. Tek çocuğumdu, evlat acısı bambaşka bir şey" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328