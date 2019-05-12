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Anneler Günü'nde çiçek satan annelere evlatları destek verdi

ANNELER Günü'nde birbirinden güzel ve mis kokulu çiçekleri kaldırıma yerleştirirek müşteri bekleyen çiçek satıcısı kadınlara, çocukları da destek verdi. İzmir’de Anneler Günü’nü kutlamak isteyenler en çok çiçekçileri tercih...

Anneler Günü'nde çiçek satan annelere evlatları destek verdi
ANNELER Günü'nde birbirinden güzel ve mis kokulu çiçekleri kaldırıma yerleştirirek müşteri bekleyen çiçek satıcısı kadınlara, çocukları da destek verdi.
İzmir’de Anneler Günü’nü kutlamak isteyenler en çok çiçekçileri tercih etti. Sokakta çiçek satanlar da bu özel güne günhler öncesinden hazırlandı, dallarından kesilerek hazır hale getirilen birbirinden güzel mis kokula çiçeklerle buketler tasarlandı. Evlatların annelerine verdiği hediyeleri satanların bazıları da anneydi. Serpil Demirci, bu özel günde çocuğunun rızkı için satış yaptığını belirterek, "Çocuğum için çiçek satıyorum, bir anne ne ister önemli olan çocuklarımızın mutluluğu" derken, bazıları da çiçek satan annelerinin yükünü hafifletmek için onlara omuz verdi. Çiçekçi annesine yardım etmek için satış yapan Ayşe Demir, "Anneler Günü çok yoğun geçiyor, ben de anneme destek olmak için buradayım. Çok yorulmasını istemiyorum" dedi.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde çiçek satışı yapan Fatma Demir, "Ben 33 yıldır çiçek satıyorum. Bugün ise kızım bana yardım etmek için yanıma geldi. Anne kız beraber bütün gün çiçek sattık. Zaten bugün önemli olan annelerin çocuklarıyla vakit geçirmesi. Anneler Günü bizim için çok özel bir gün. Ben çok şanslı bir anneyim. Bütün ömrüm çiçeklerin içinde geçtiği için çocuklarım bana çiçek almıyor ama muhteşem hediyeler alıyorlar. Anneler Günü’ne özel birlikte hazırladığımız buketleri bugün 15-20 TL’den sattık" diye konuştu.
Konak Meydanı’nda çiçek satışı yapan Serpil Demirci ise "Ben buraya Bergama’dan geldim. 1 yaşında bir kızım var. Normal günlerde herkesin yeri belli olduğu için çiçek satmamıza pek izin verilmiyor ama bugün özel bir gün olduğu için satış yapabiliyoruz. Çocuğum için buradayım, onun için para kazanmaya çalışıyorum. Çiçeklerimi satıp bir an önce yanına koşmak istiyorum" dedi.

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