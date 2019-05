Anneler Günü için çiçek siparişleri arttı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, () - İZMİR'de çiçekçilik sektörü Anneler Günü nedeniyle en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Bu anlamlı gün için siparişlerin arttığını söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kuş, Türkiye genelindeki çiçek üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Ege Bölgesi'nden hem yurt içi pazara hem de birçok Avrupa ülkesine çiçek gönderimlerine başladıklarını ifade etti.

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs'a denk geliyor. Çiçekçilik sektörü için en önemli günlerden birinin Anneler Günü olduğunu belirten İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kuş, bu özel gün için Sevgililer Günü'nden daha fazla talep aldıklarını anlattı. Annelerin herkesin kalbinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Kuş, "Çiçek satışlarımız çok iyi gidiyor. Ramazan ayı nedeniyle düğün ve açılış gibi etkinliklerin sayısı oldukça azaldı. İşlerimiz bu nedenle durağanlaşmıştı. Bu özel gün esnafımıza bir can suyu verecek. Her yıl bu gün nedeniyle satışlarımız artar. Bu yıl da aynı artışı yaşıyoruz. Alternatif pek çok hediye var ama çiçek daha fazla tercih ediliyor" dedi. İzmir'deki çiçek üretimi konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Kuş, talepleri karşılayacak üretimin sağlandığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi Türkiye genelindeki çiçek üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. İhracat mezatları salı günü yapılıyor. Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Hollanda gibi ülkelere çiçek gönderiliyor. Bunu yapan ihracatçı firmalar çiçek alarak yurt dışına satıyor. Satılan çiçeklerde farklılıklar var. Genellikle yurt dışı için gonca kesilmiş çiçekler ve karanfil tercih ediliyor. Yurt dışındaki taleplere göre firmalar alım yapıyor. Fiyatlarda hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Havaların bu şekilde gitmesi çiçek fiyatlarını düşürdü. Havalar ısınınca çeşitlilik arttı. Kışın üretim zor. Çiçekler açmıyor, yeterli sayıda üretim yapılmıyordu. Anneler Günü'nde en sık tercih edilen çiçekler gül ya da karanfil yerine saksı çiçekleri oluyor. Orkide, menekşe, açmea, kalanşo, guzmanya satışlarında artış var. Antoryumun 3 boyu var, fiyatları 40 liradan 100 liraya değişiyor. Anneler Günü için hem kalıcı hem de dekoratif olması nedeniyle yoğun miktarda teraryum satışı yaptık."

AVRUPA'YA KESME ÇİÇEK GÖNDERİLİYOR

İzmir'den yurt dışına yaklaşık 20 yıldır çiçek ihracatı yapan firmanın temsilcisi Osman Kamacı da özel günler nedeniyle taleplerin arttığını belirterek şunları anlattı:

"Biz Seferihisar'da üretim yapıyor ve üretim miktarımızın çoğunu yurt dışı pazara sunuyoruz. Üretimin sadece yüzde 5'i ülke genelinde satılıyor. En kaliteli olanları iç pazarda değerlendiriyoruz. Yunanistan, İngiltere, İtalya, Romanya gibi ülkelere saksı değil kesme çiçek gönderiyoruz. Bu çiçekler arasında karanfil ön plana çıkıyor. Anneler Günü nedeniyle ekstra talep aldık. Ama en fazla Kadınlar Günü için sipariş geliyor. Satışlarımız karanfilde yüzde 20, kasımpatıda (krizantem) ise yüzde 50 arttı. Yıl içinde özel gün takvimi belli olduğu için 1 hafta öncesinden gönderimler yapmaya başlıyoruz."

