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Anne ve babasını öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  Kartal'da anne ve babasını birlikte yaşadığı evde bıçakla öldürdüğü iddiası ile Emrah Öztürk hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.  Uğur Mumcu'da 1 Mart 2018 tarihinde annesi...

Anne ve babasını öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  Kartal'da anne ve babasını birlikte yaşadığı evde bıçakla öldürdüğü iddiası ile Emrah Öztürk hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

 Uğur Mumcu'da 1 Mart 2018 tarihinde annesi Hatice Öztürk (65) ve babası Bülent Öztürk'ü (65) öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Bülent Öztürk (38) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.   İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hatice ve Bülent Öztürk'ün evde öldürüldüğü, incelenen kamera kayıtlarında evden en son anne ve babasıyla birlikte yaşayan Emrah Öztürk'ün çıktığının tespit edildiği belirtildi.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede Emrah Öztürk'ün ifadesine de yer verildi. Emrah Öztürk'ün sorgusunda bankaya olan borcunu ödemekte sıkıntı yaşadığını, sıkıntısını anne ve babasıyla paylaştığını, onların da ödemeyi teklif etmekle birlikte kendisine hakaret ettiklerini, bu nedenle tartıştıklarını, mutfaktan aldığı bıçakla önce babasını, ardından da kaçmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

KENDİSİNİ DE BIÇAKLAMIŞ

Öztürk'ün ifadesinde, anne ve babasını bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisine zarar vererek yaraladığını, bir süre sonra fenalaştığını, kendine geldikten sonra da evden çıktığını, yolda yaralı halini gören bir adamın kendisini hastaneye götürdüğünü, olay nedeniyle pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, Öztürk'ün, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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