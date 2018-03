Anne ve baba ile bebeklerinin doğumunda ilginç tesadüf

İZMİR Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir büyük bir tesadüf eseri, 31 yıl önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görev yaparken ellerine doğan Burcu Çolak ile Deniz Çolak çiftinin çocukları Birce Çolak'ın da doğumuna girdi. Böyle güzel bir rastlantının her doktora nasip olmayacağını belirten Prof. Dr. Demir, "Çocuklarının doğumunu gerçekleştirdiğim annelerin torunlarının doğumunu da gerçekleştirmek harika bir duygu, unutulmayacak bir anı" dedi.

Türkiye'nin perinatoloji (anne veya bebek açısından risk oluşturabilecek gebeliklerle ilgilenen bilim dalı) alanında en önemli uzmanlarından biri olan, 'hocaların hocası' Prof. Dr. Namık Demir, uzmanlık sonrası mecburi hizmetini 1986-1988 yıllarında Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yaptı. Demir, 1 Ocak 1987 tarihinde bugün 70'inde olan Nebahat Bilgiç'in doğumunu gerçekleştirdi. Nebahat Bilgiç ve Ahmet Bilgiç kızlarına Burcu adını verirken, anne baba olmanın mutluluğuna Dr. Demir de ortak oldu. Dr. Demir, 23 Temmuz 1987 tarihinde de Adem Çolak ile evli olan Zeynep Çolak'ın doğumunu gerçekleştirdi. Minik oğullarına Deniz adını veren Zeynep- Adem Çolak çiftinin evlat sahibi olma mutluluğunun en yakın tanığı yine Dr. Demir oldu. Mecburi hizmetini tamamlayıp İzmir'e dönen Dr. Demir, akademik kariyer yaptı, alanının en önemli isimlerinden biri oldu.

Demir'in 31 yıl önce doğumlarını gerçekleştirdiği, aynı hastanede 7 ay arayla dünyaya gelen Burcu Bilgiç ile Deniz Çolak birer yetişkin oldu ve iki gencin yolları kesişti. Satış danışmanlığı yapan Burcu Bilgiç ile futbol antrenörü Deniz Çolak, 28 Haziran 2013 günü yaşamlarını birleştirdi. Yaşantılarını aileleriyle birlikte Ayvalık'ta sürdüren Çolak çifti evlat sahibi olmaya karar verdi. Ancak başlangıçta her şey normal gitmesine karşın aylar ilerledikçe Burcu Çolak'ın hamileliğinde sorunlar çıkmaya başladı. Burcu Çolak, bir arkadaşının önerisiyle İzmir Kent Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir'e başvurdu. Demir'in kontrolünde gebelik sürecini geçiren Burcu Çolak, geçen 19 Mart'ta bir kız bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Demir'in doğumunu gerçekleştirdiği 3 kilo 270 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda doğan bebeğe Birce adını veren çift büyük mutluluk yaşarken, inanılması zor bir tesadüfün de kahramanları oldu.

ÇOCUKLARDAN SONRA TORUNUN DA DOĞUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Burcu Çolak, başlarına gelen hoş tesadüfü şöyle anlattı:

"Ayvalık'ta yaşıyoruz. Ailelerimiz de orada. Baştan hamileliğim iyi gidiyordu. Ancak şeker sorunu çıktı. Ayvalık'ta olanaklar kısıtlı. Bir arkadaşımın önerisiyle Namık Hoca'ya başvurdum. Annem'e İzmir'de Namık Hoca'ya gideceğimi söyleyince, kendi doktorunun da adının Namık olduğunu söyledi. 'Acaba' diyerek birlikte Kent Hastanesi'ne geldik. Annem Namık Hoca'yı hatırladı. O dönemde Namık Hoca Ayvalık'ta mecburi hizmetteymiş. Benim doğumumu o gerçekleştirmiş. Bu durumu kayınvalideme anlattım, o da Deniz'in doğumunu yaptıranın da Namık Hoca olduğunu söyledi. Yani beni ve eşimin doğumunu gerçekleştiren Namık Hoca, kızımın da doktoru oldu. Kızımız büyüdüğünde doğumuyla ilgili anlatacağımız en hoş anımız bu olacak" diye konuştu.

Böyle bir tesadüfün çok nadir görüleceğini belirten Prof. Dr. Demir, "Üstelik böyle güzel rastlantı da her doktora nasip olmaz. Çocuklarının doğumunu gerçekleştirdiğim annelerin torunlarının doğumunu gerçekleştirmek harika bir duygu, unutulmayacak bir anı. Benim de meslek yaşamımdaki en güzel anılarımdan biri olarak yerini alacak" dedi.



