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Anne ve ağabeyinin yıllarca mücadele ettiği hastalığa karşı dernek kurdu

Kaan ULU/ANKARA, ()- ANNESİ ve ağabeyi Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalanan Sümer Çavuşoğlu Boysan (44), bu hastalık konusunda farkındalık yaratmak ve hasta yakınlarına destek olmak için MS Derneği’ni kurdu. Boysan, "MS hastalığı...

GENEL 28.10.2019, 11:53

Kaan ULU/ANKARA, ()- ANNESİ ve ağabeyi Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalanan Sümer Çavuşoğlu Boysan (44), bu hastalık konusunda farkındalık yaratmak ve hasta yakınlarına destek olmak için MS Derneği’ni kurdu. Boysan, "MS hastalığı olan bireylerin toplum içerisinde kendilerini daha fazla ifade edebilmeleri, sosyal hayata daha fazla katılmaları, çalışma hayatında yer almalarını desteklemek ve toplumu bu konuda bilinçlendirebilmek için bu derneğin faaliyetlerini sürdürüyoruz" dedi.

Evlendikten sonra Ankara’ya yerleşen çevre mühendisi Sümer Çavuşoğlu Boysan'ın ABD’de yaşayan elektrik ve elektronik mühendisi ağabeyi Taner Çavuşoğlu (48) 2008 yılında sağ gözünde görme kaybı yaşayınca hastaneye başvurdu. Çavuşoğlu’na yapılan tetkikler sonucunda MS hastalığı olduğu teşhis edildi. Çavuşoğlu’nun tedavisi devam ederken, İstanbul’da yaşayan anneleri Zeynep Yeşim Çavuşoğlu da bir yıl sonra denge kaybı nedeniyle İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Çavuşoğlu'na burada oğlunun da mücadele ettiği MS hastalığı teşhisi konuldu. Oğlu ile birlikte MS hastalığına karşı savaşan Zeynep Yeşim Çavuşoğlu 2013 yılında ise yumuşak doku kanserine yakalandı. 2 yıl kanser tedavisi gören anne Çavuşoğlu 2015 yılında hayatını kaybetti. Annesi ve ağabeyinin mücadelesinden etkilenen Sümer Çavuşoğlu Boysan bu hastalar ve yakınları için bir dernek kurmaya karar verdi. MS hastalığından etkilenen bireylerin toplumda görülmesi ve kendilerini ifade edebilmesi için çalışma başlatan Boysan, bu kapsamda, 2 yıl önce 'Ankara Multipl Skleroz Derneği'ni kurdu.

'HASTALIK SADECE BİREYİ DEĞİL AİLESİNİ DE ETKİLİYOR'

Annesi ve ağabeyinin yaşadığı MS hastalığı konusunda araştırma yapan ve MS hastalarına yardımcı olmak istediğini belirten Boysan, "Hastalığı araştırmaya başlayınca, Türkiye'de bununla ilgili çok az bilgi ve yayının olduğunu fark ettim. Daha çok yabancı yayınları araştırmaya başladım. Onlardan bunun nasıl bir hastalık olduğuyla ilgili bilgi almaya çalıştım. Çünkü bu hastalık sadece hasta olan kişiyi değil onun ailesini ve çevresini de etkiliyor. Bundan dolayı 2017 yılında ise şu anda bulunduğum derneği yol arkadaşlarımla birlikte kurmaya karar verdik" dedi.

'SORUNLARI BİRLİKTE PAYLAŞIP AZALTALIM'

10 yıldır MS hastalığı ile mücadele ettiğini kaydeden Boysan, "MS'li bireylerin toplum içerisinde kendilerini daha fazla ifade edebilmeleri, sosyal hayata daha fazla katılmaları, çalışma hayatında yer almalarını desteklemek ve toplumu bu konuda bilinçlendirebilmek için bu derneğin faaliyetlerini sürdürüyoruz. Ben bu derneği kurarken, en başta 'MS hastalığı ile ilgili yaşadıklarımı başkalarıyla da paylaşsam ve başkaları da diğer insanlarla paylaşsa hastalıkla ilgili bilinç daha artar' diye düşündüm. Sorunları birlikte paylaşıp azaltalım, mutlulukları da paylaşıp çoğaltalım" dedi.

MULTİPL SKLEROZ (MS) HAKKINDA

MS merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilik ile ilgili nörolojik bir hastalık. Bağışıklık sisteminin normal işleyişinin bozulması sonucu beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin hasarlanması ile meydana gelir. MS, toplumda en sık 20-40 yaş arasında görülen ve her insanda farklı belirtilerle seyredebilen bir hastalıktır. Sinir sistemini etkilediğinden, görme bozukluğu, güç veya denge kaybı, konuşma bozuklukları, yorgun hissetme, uyuşma veya karıncalanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtilerin şiddeti, süresi ve uzun dönemdeki seyri hastadan hastaya değişebilmektedir.

 

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