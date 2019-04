Anne olmak için beyin pilinin yerini ameliyatla değiştirdi

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, () - BURSA'da serebral palsi hastası Canan Aykanat (34), anne olabilmek için ameliyat oldu ve beyin pilinin yeri değiştirildi. Aykanat, eğer hamile kalırsa beyin pili ile hamile kalan dünyadaki nadir insanlardan olacak.

4 yaşındayken serebral palsi hastalığının bir çeşidi olan distoni teşhisi koyulan Canan Aykanat, hastalığı nedeniyle vücudunda ciddi kasılmalar, konuşma ve yürümede zorluklar yaşadı. 20 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren genç kadına 2017 yılında ise beyin pili takıldı. İkinci kez anne olmak isteyen Canan Aykanat, beyin pili ile hamile kalmanın mümkün olduğunu öğrendi. Doktorlar ise gebelik sırasında oluşan büyüme ve kasılmalardan dolayı beyin pilinin zarar görebileceğini belirtti ve ameliyat ile pilin yerini değiştirerek sol omzuna aldı. Özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Aykanat 3 ay sonra hamile kalabilecek. 14 yaşında bir kızı olan Aykanat, "Çocuğum olursa bu ikinci çocuğum olacak. 4 yaşından beri distoni hastasıyım. Distoni hastalığı sereblal palsinin bir kolu. Bütün vücudumda kasılmalar var. 4 yaşında boynumda başlayan kasılmalar zamanla tüm vücuduma yayıldı. İlk doğumumu bu kasılmalarla yaptım" dedi.

'AMELİYAT RİSKLİYDİ AMA BEN ANNE OLMAK İÇİN KABUL ETTİM'

İlk doğumunun da doktorlar tarafından riskli bulunmasına rağmen gerçekleştirdiğini söyleyen Aykanat, "Yıllar sonra beyin pili denen bir tedavi çıktı. Ben tedavisi yok diye biliyordum. Uludağ Üniversitesi'nde hastalığımı takip eden doktorum beyin pili ameliyatıyla bu kasılmaların asgariye indirilebileceğini, yürümemin daha iyi olacağını, durumumun daha da düzeleceğini söyledi. Ben tereddüt etmeden ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatlarım İstanbul'da yapıldı. Pil yerinde durmadı. Tekrardan ameliyat oldum. Yine pil yerinde durmayınca tekrar ameliyat oldum ve pili karnıma aldılar. Bir yıl böyle geçti. Daha sonra eşim ve ben bebek istedik. Eşimle beraber doktorumuza başvurduk. Beyin piliyle gebe kalma ihtimalimin olup olmayacağını sorduk. Doktorumuz durumu araştıracağını söyledi ve yaklaşık bir ay sonra geri dönüş yaptı. Gebeliğin benim için risk olduğunu söylediler. Karnım büyüdükçe pilin sıkıntı yaratacağı söylendi. Beynimden karnımdaki pile gelen kablonun gerileceğini söylediler. Pilin tekrar yerini değiştirip sol göğsümün üzerine alındığında hamile kalabileceğimi söylediler. Ben de 15 gün önce ameliyatımı oldum. 3 saat süren bir ameliyattı. Doktorlar ameliyatın riskli olduğunu söylediler ama ben o riski kabul ettim. Dikişlerimin iyileşmesi durumunda 3 ay içerisinde doktorum hamile kalabileceğimi söyledi" dedi.

'ANNELİĞİ DOYA DOYA YAŞAMAK İSTİYORUM'

Çocuğunun sağlıklı olmasının kendisi için her şey den önemli olduğunu belirten Aykanat, "Kız veya erkek olsun, ikisi de başımın tacı. İlk çocuğumda anneliği fazla yaşayamadım. Gençlik yıllarıma denk geldi. 20 yaşında anne oldum. Engelli olduğum için kendime doktor bulamadım. Gittiğim her doktor 'Bebeği alıp gebeliği sonlandıralım' dedi. İlk gebeliğimi de büyük bir korku ve endişeyle sürdürdüm. Doğum yaptıktan sonra da sıkıntı yaşadım. Engellisin ve ilk defa bebek sahibi oluyorsun. Doya doya o anneliği yaşayamadım. Bebeği büyütmek için çevreden destek aldım, annemden destek aldım. Şu anda ilk çocuğun vermiş olduğu tecrübe var. Artık daha rahat bebeğe bakabileceğim" dedi.

'BEYİN PİLİ HAMİLELİĞE ENGEL DEĞİL'

Aykanat’ın 1o yıldır tedavisini yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, "Canan’ı distoni tanısıyla takip etmekteyiz. Hipoksik beyin dediğimiz, doğum sırasında oksijensiz kalmayla ilişkili bir hastalığı var. Bunun bulguları olarak da distoni, bütün vücudunda kasılma dediğimiz hareket bozukluğu olarak distoni bulguları mevcuttu. İlaç tedavisiyle, kasılmaları önleyici tedavilere çok iyi yanıt alamamıştık. Bu nedenle yaklaşık iki yıl önce beyin pili tedavisine geçtik. Beyin pili sonrasında da bulgularında belirgin düzelme saptandı. Genç olduğu için gebelik planlandı. Gebe kalmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Pil takıldıktan sonra gebelik sürecinde pil ayarı yapılabilir. Genellikle herhangi bir sıkıntı olmaz. Beyin pili takılması ona bir engel değil. Pil takıldıktan sonra gebelik planı olunca sadece pilin yer değiştirmesi gerekti. Ekip işi olduğu için Beyin Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Peker bu yer değişimini sağladı. Şimdi gayet iyi. Dünyada pil takılıp arkasından gebe kalan hastalar var. Türkiye'de bir veya iki vaka bildirimi var. Canan da iki veya üçüncü olgu olacak. Her serebral palsi pil için aday değildir. Çünkü spastisite dediğimiz farklı formları vardır. Bunlara genellikle pil önerilmez" dedi.



