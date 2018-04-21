Anne- kız, dede- torun aynı üniversitede

TÜRKİYE'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü çatısı altında kurulan, yaşlı üniversitesi olarak da bilinen 'Tazelenme Üniversitesi'ne, Saniye Yılmaz, kızı Özgen Yılmaz ile Hamdi Oktay Tutçuoğlu da torunu Zeynep Korkmaz ile birlikte gitmenin mutluluğunu yaşıyor.Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının bir ürünü olarak Prof. Dr. İsmail Tufan'ın girişimiyle ortaya çıkan 'Yaşlı Üniversitesi' ya da bilinen ismiyle 'Tazelenme Üniversitesi', ilk örnek olarak gösteriliyor. Genelde 60 yaş üstü insanlara açık ve ücretsiz üniversitede eğitim, 4 yıl sürüyor. Yaşlılarla beraber gençler de derslere katılıyor. Akdeniz Üniversitesi çatısı altındaki Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim alan memur emeklisi Hamdi Oktay Tutçuoğlu (79) da derslere tutkuyla katılanlar arasında. Tutçuoğlu'nu buraya bağlayan en önemli neden ise torunu Zeynep Korkmaz (19) ile aynı üniversitede eğitim görmesi. Tutçuoğlu, hayattaki en büyük başarısının yetiştirdiği evlatları ve onların torunları olduğunu söyledi. Torunu Zeynep ile aynı üniversiteye gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini sevinç gözyaşları içinde anlatan Tutçuoğlu, “Dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğumu zannediyorum. Bana bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.'TORUNUMLA OKULA GİDİYORUM DEMENİN HAZZI'Geçen yıla kadar evde televizyon karşısında ölümü bekleyen bir ihtiyarken, Tazelenme Üniversitesi sayesinde her gün yeni bir şeyler öğrendiğini belirten Tutçuoğlu, “19 yaşındaki gençler gibi koşa koşa üniversiteye gelmek, bana Tazelenme Üniversitesi'nin verdiği en büyük destek, sağlık hareketi oldu. Torunum Zeynep ile okula gelmek bambaşka bir haz. Bu yaşta okula gidiyorum demek, bir de torunum ile gidiyorum demenin hazzını başka bir şeyde almadım" diye konuştu.HAYALİNİ TORUNU İLE GERÇEKLEŞTİRDİTutçuoğlu'nun torunu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Zeynep Korkmaz da dedesinin en büyük hayallerinden birinin kendi kızlarıyla aynı üniversiteye gitmek olduğunu söyledi. Korkmaz, “Dedem, kızları ile okuyamadı belki, ama torunuyla aynı üniversiteye gelerek bir nevi hayalini gerçekleştirdi. Beraber geliyoruz üniversiteye, bazen derslerine katılıyorum, bazen ders çıkışı dedemi bekliyorum. Beraber ders çalıştığımız da oluyor. Dedem buradaki eğitimleri sayesinde bambaşka birine dönüştü, artık daha mutlu" dedi.ANNE- KIZ AYNI FAKÜLTEDEGerontoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Özgen Yılmaz (21) da annesi Saniye Yılmaz (58) ile aynı fakültede eğitim alıyor. Özgen Yılmaz, “Annem de aynı fakülte bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencisi. Beraber okula geliyoruz, insanlar önce farklı karşılıyordu, ama artık alıştılar. Lisans öğrencilerine Tazelenme Üniversitesi'nden bir kişiyi yol arkadaşı olarak seçmeleri istenmişti, benim ilk yol arkadaşım annemdi" şeklinde konuştu.ANNESİ OLDUĞUNU ANLAMAMIŞLARAnne Saniye Yılmaz da Tazelenme Üniversitesi sayesinde gençleştiğini hissettiğini söyledi. Hayata daha sağlıklı ve güzel baktığını kaydeden Yılmaz, “Kızım Akdeniz Üniversitesi'ni kazandı ve İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Ben de onunla beraber buraya yerleştim. Proje sayesinde aynı üniversiteye başladık. Çok mutluyum. Anne- kız beraber geliyoruz. Bazı derslerde bana eşlik ediyor. İlk başta kimse benim kızım olduğunu bilmiyordu. Beni sevdiği için 'anne' dediğini düşündüler" dedi.

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