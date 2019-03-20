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Anne babalara düz tabanlık uyarısı

ORTOPEDİ Uzmanı Dr. İsmail Oytun, bebeklerde 3 yaşına kadar ayak içindeki kavisin oluşmayabileceğini, esnek düz tabanlık olarak adlandırılan bu durumun ailelerde paniğe yol açmaması gerektiğini söyledi. Kent Bayraklı Tıp Merkezi Ortopedi...

Anne babalara düz tabanlık uyarısı
ORTOPEDİ Uzmanı Dr. İsmail Oytun, bebeklerde 3 yaşına kadar ayak içindeki kavisin oluşmayabileceğini, esnek düz tabanlık olarak adlandırılan bu durumun ailelerde paniğe yol açmaması gerektiğini söyledi.
Kent Bayraklı Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. İsmail Oytun, halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla düz tabanlığın, ayak iç kavisinin kaybı olarak tanımlanan klinik bir durum olduğunu söyledi. Bu kavisin oluşumunda çeşitli bağların ve tibialis posterior ismi verilen kasın büyük önemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Oytun, anne babaların kaygı duyduğu çocukluk dönemi düz tabanlığı konusunda bilgi verdi.
'BÜTÜN BEBEKLERDE BİR MİKTAR DÜZ TABANLIK OLABİLİR'
Doğuşta bütün bebeklerde bir miktar düz tabanlık olduğunu vurgulayan Dr. Oytun şunları söyledi: "Ayak iç kavisi 3 yaşına kadar oluşmayabilir. Büyümeyle beraber, kemik ve eklemlerin gelişimine bağların sağlamlaşması da eklenerek iç kavis oluşur. Bu süreç 10 yaşına kadar sürebilir. Çocukluk döneminde düz tabanlık sebepleri arasında bağ gevşekliği, ayağın gelişim süreci ve cilt altı yağ dokusunun fazlalığı rol oynar. Ancak bebeklikte görülen vertikal talus veya erken adolesan dönemde kendini gösteren tarsal koalisyon gibi hastalıklar selim sebepli düz tabanlıklar arasında sayılamaz. Düz tabanlığı olan çocuklar genellikle aileleri tarafından ortopedi polikliniğine getirilirler. Aile çocuğunun yürürken, ayağının içe bastığını belirtirler. Ama normal duruşta ayak kavisinde bozukluk yoktur ya da baş parmağı yukarı doğru kaldırdığımızda bu kavisin hemen oluştuğu görülür. Bu tip düz tabanlık durumlarına esnek düz tabanlık diyoruz. Anne-babaya bu durumun olağan olduğu anlatılarak endişelerinin giderilmesine çalışılmalıdır. Çocukluk döneminde genellikle ortopedik tabanlık gereksinimi olmadan, doğru ayakkabı kullanımı ile ağrısız, düzgün basan bir ayak elde etmek mümkündür. Cerrahi tedavi bu çocuklarda son derece ender gerekir."

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