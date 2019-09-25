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Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı kamerada

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde, indikleri köyde yiyecek arayan boz ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçeye bağlı Köstere köyü sakinleri, yeşillik alanda dişi boz ayı ve yanındaki 3 yavrusunu fark etti. Ayıların yiyecek...

GENEL 25.09.2019, 17:56
Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı kamerada
GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde, indikleri köyde yiyecek arayan boz ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Köstere köyü sakinleri, yeşillik alanda dişi boz ayı ve yanındaki 3 yavrusunu fark etti. Ayıların yiyecek aradıklarını söyleyen köylüler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru ayıların annelerinin yanından bir an olsun bile ayrılmadığı dikkat çeken görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı. Bölgede bir süre gezinen ayılar, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.

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