Anne adaylarına profesyonel 'kız kardeş'

ANTALYA'da anne adaylarına gebelik sürecinde destek olan gebelik koçu Ayşe Betül Balcı (28), "Anne adaylarına kız kardeşlik yapıyoruz. Samimiyetle ve güvenle bu ortam oluşuyor. Süreci çok hızlı yönetiyoruz. Babaların panik olmasını önlüyoruz" dedi.Antalya'da oturan Ayşe Betül Balcı, 2 yıl önce çalıştığı otomotiv firmasında mutlu olmadığını görünce yeni bir meslek arayışına girişti. Çalışırken mutlu olacağı bir meslek için araştırma yapan Balcı, İstanbul'da bir akademi tarafından verilen 'doula' eğitimini gördü. Gebelik koçu anlamına gelen 'doula' eğitimi almak üzere İstanbul'a giden Balcı, burada 9 ay 10 gün süren 200 saatlik eğitimi alarak Antalya'ya döndü. Kent merkezinde bir ofis açan Balcı, 2 yıldır kendisinden destek almak isteyen anne adaylarına doğum sürecinin kolay geçebilmesi için eğitim veriyor.DOĞUMA KADAR SÜREN YOLCULUKAnne adayları zorlu geçen gebelik sürecinde kendilerine hem fiziki hem de duygusal anlamda yardımcı olabileceğini düşündükleri Balcı ile iletişime geçerek profesyonel destek alıyor. Anne karnında bebeğin ruhsal ve fiziki olarak rahat edebilmesi için annelere teorik ve pratik bir dizi eğitim veren Balcı, anne adaylarının hamile olduğunu öğrendikleri andan bebeği kucaklarına alacakları ana kadar yardımcı olduklarını söyledi. Balcı, uzun süren bu profesyonel birliktelikte zaman zaman anne adaylarıyla çok yakın bağ kurduklarını da ifade etti.'KIZ KARDEŞLİK YAPIYORUZ'Annelerin gebelik sürecinde dış faktörlerden olumsuz etkilendiğini ve çok duygusal oldukları için bu olumsuzlukları bebeğe de yansıttıklarından söz eden Balcı, "Anne adaylarına genelde 'normal doğum zordur' gibi telkinlerde bulunuluyor. Biz bunu ortadan kaldırmak ve anne adaylarını normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Yüzlerce anne adayıyla görüştüklerini ve birçoğunun doğumuna da tanıklık ettiklerini ifade eden Balcı, "Anne adaylarına kız kardeşlik yapıyoruz. Samimiyetle ve güvenle bu ortam oluşuyor. Süreci çok hızlı yönetiyoruz. Babaların panik olmasını önlüyoruz" dedi.Antalya'da yerleşik yabancılar dahil yüzlerce anne adayıyla görüştüğünü ve bir tespitte bulunduğunu da kaydeden Balcı, "Yabancılar doğum anına kadar daha sakin. Bunun normal bir süreç olduğunu biliyorlar. Yurt dışında doulalık çok bilinen bir meslek olduğu için alışkınlar ve bizimle iyi iletişim kurabiliyorlar" diye konuştu.Balcı'dan doulalık desteği alan Tuba Şafak Erbaş (25), destek almaya başladığından bu yana çok mutlu olduğunu ve çok rahatladığını söyledi. Normal ve sezaryen doğumla ilgili çevreden çok farklı duyumlar aldığını ifade eden Erbaş, "Beni çevremden çok korkuttu. Doula ile çalışmak gerçekten çok güzelmiş. Benim bir kız kardeşim yok ama gerçek manada bana kız kardeş oldu" dedi.

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