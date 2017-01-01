Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA'da çok sayıda vatandaş, yeni yılı Kuğulu Park'ta ve Tunalı Caddesi'nde karşıladı. Yeni yılı sokakta karşılamak isteyen Ankaralıların adresi Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi oldu. Renkli görüntülerin de yaşandığı Kuğulu Park'ta vatandaşlar, kar topu oynayarak, dilek balonları uçurdu. Kendi aralarında eğlenen gençler ise trafiğe kapatılan Tunalı Hilmi Caddesi'nde oyun havaları eşliğinde oynadı. Öte yandan yılbaşı önlemleri kapsamında görev alan köpekli polisler, çocukların ilgisini çekti.
Ankaralılar yeni yılı Kuğulu Park'ta karşıladı
Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA'da çok sayıda vatandaş, yeni yılı Kuğulu Park'ta ve Tunalı Caddesi'nde karşıladı. Yeni yılı sokakta karşılamak isteyen Ankaralıların adresi Kuğulu Park ve Tunalı Caddesi oldu. Renkli görüntülerin...
01 Ocak 2017 Pazar 13:08
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