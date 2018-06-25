Ankara’da AK Parti 15, CHP 10, MHP 5, İYİ Parti 5, HDP 1 vekil çıkardı

Gözde AK/ANKARA, () - ANKARA'dan, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 36 milletvekili çıktı.

Ankara'nın 3 seçim bölgesinde sandık başına giden seçmenler, Meclis'e AK Parti'den 15, CHP'den 10, MHP'den 5, İYİ Parti'den 5, HDP'den 1 vekil gönderdi. Başkentin vekilleri şöyle:

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ

Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ (AK Parti):

1 Aralık 1954'te İstanbul'da doğdu. İktisatçı ve İş Adamı; Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği yaptı. 63, 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 4 çocuk babasıdır.

Fatih ŞAHİN (AK Parti):

20 Nisan 1979'da Çanakkale Çan'da doğdu.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yalçın AKDOĞAN: (AK Parti):

22 Eylül 1969'da Üsküdar'da doğdu. Siyaset Bilimci, Yazar; Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümünde, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Pendik Belediyesi Eğitim, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Baş müşavirliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 62. , 63. ve 64. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı. Akdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ali İhsan ARSLAN (AK Parti):

14 Kasım 1969'da Ankara'da doğdu. İş Adamı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümünü bitirdi. Londra’da yabancı dil eğitimi aldı. İnşaat ve dış ticaretle uğraştı. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini yürüttü. AK Panki Genel Başkan Danışmanlığı, Başbakan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Halen AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini sürdürmektedir.

ANKARA 1. BÖLGE CHP

Tekin BİNGÖL (CHP):

1 Ağustos 1955'te Bitlis'te doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği, serbest hekimlik ve özel sektörde şirket yöneticiliği yaptı. SHP Üyeliği, CHP Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Levent GÖK (CHP):

24 Ekim 1959'da Balıkesir'de doğdu. Avukat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı. TBMM CHP Grup Başkanvekilidir. Gök, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ali Haydar HAKVERDİ (CHP):

27 Aralık 1979'da Çorum Alaca'da doğdu. Avukat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hakverdi, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bülent KUŞOĞLU (CHP):

7 Ocak 1958'de Erzurum'da doğdu. Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gamze TAŞÇIER (CHP):

1982 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılından bu yana Mamak'ta serbest eczacılık yapmaktadır. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

ANKARA 1. BÖLGE HDP

Filiz KERESTECİOĞLU DEMİR (HDP):

31 Ocak 1961'de Gölcük'te doğdu. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 30 yıl avukatlık yaptı ve 11 yıl Güncel Hukuk Dergisi Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı. Yasal Okuryazarlık El Kitabı, Kadın Odaklı Habercilik ve Duygu Asena'ya Saygı kitaplarının yazarlarındandır. Çeşitli kitap ve dergilerde yazıları yayımlandı. Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı Kurucusu, Mütevelli ve Yöneticisi, Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı Kurucu Üyesidir. Güldünya Şarkıları Albümünde de yer alan ''Kadınlar Vardır'' şarkısının söz yazarı ve bestecisidir. Osmanlı'dan günümüze kadın hakları mücadelesini konu alan ''Kadınlar Vardır'' belgeselinin yapımcısıdır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

ANKARA 1.BÖLGE İYİ PARTİ

Koray AYDIN (İYİ Parti):

Koray Aydın, 1955 yılında Trabzon’da doğdu. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hadis Bölümü’nden mezun oldu. 21’inci Dönem Bitlis Milletvekili görevinde bulundu. Evli ve 3 Çocuk babasıdır.

ANKARA 1.BÖLGE MHP

Mevlüt KARAKAYA (MHP):

1963 yılında Balâ ilçesi Çavuşlu Köyünde doğdu. 1981 yılında Ankara Ticaret Lisesi Bankacılık Bölümünden, 1985 yılında da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında Doçent, 2001 yılında da Profesör oldu. Değişik tarihlerde ABD Indiana, Purdue ve Michigan State Üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulundu. MHP Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ANKARA 2. BÖLGE AK PARTI

Mustafa DESTİCİ (AK Parti):

1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü’nde doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılına kadar öğretmenlik yaptı. 2011’de BBP genel başkanı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Lütfiye Selva ÇAM (AK Parti):

1970 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yerli ve yabancı kuruluşlarda çalıştı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Çam, 26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk annesidir.

Emrullah İŞLER (AK Parti):

1960'ta Kızılcahamam'ın Kuşçuören köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1985 yılında Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve İSİPAB Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 25 Aralık 2013 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.26. Dönem 1. ve 2. yasama yılında Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Orhan YEĞİN (AK Parti):

Orhan Yegin 1978 yılında doğdu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Arife POLAT DÜZGÜN (AK Parti):

1969 Ankara doğumludur. Tıp Doktoru ve Genel Cerrahi Uzmanıdır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Zeynep YILDIZ (AK Parti):

1992 yılında Ankara’da doğdu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. Avukatlık yapmaktadır.

ANKARA 2.BÖLGE CHP

Murat EMİR (CHP):

1969, Malatya doğumludur. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yıldırım KAYA (CHP):

1958 yılında Kırşehir Merkez, Kartalkaya Köyü’nde doğdu. 1979 yılında Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ANKARA 2. BÖLGE İYİ PARTİ

Şenol BAL (İYİ Parti):

1956'da Bursa'da doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yaptı.

ANKARA 2.BÖLGE MHP

Sadir DURMAZ (MHP):

1963’te, Çiçekdağı’nda doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. TBMM 24. Ve 25. dönem Yozgat milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nevin TAŞLIÇAY (MHP):

1974 yılında Kırşehir Kaman’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 37. Dönem Merkez Heyeti’nde sayman olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

ANKARA 3.BÖLGE AK PARTİ

Mehmet Naci BOSTANCI (AK Parti):

1957'de Amasya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü bitirdi. Bostancı, 24’üncü Dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Asuman ERDOĞAN (AK Parti):

1980 yılında Ankara Keçiören’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. AK Parti 27. dönem Ankara milletvekili adayı olarak gösterildi. Evli ve beş çocuk annesidir.

Nevzat CEYLAN (AK Parti):

1953'te Ankara Nallıhan'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Orman Bakanlığında Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü yaptı. DYP Ankara İl Başkanlığı, DP Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Barış AYDIN (AK Parti):

1975 yılında Ankara’da doğdu. 2011 yılında Amerika Preston Üniversitesi’nde İş Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Hacı TURAN (AK Parti):

1968’te Kırşehir, Mucur’da doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANKARA 3.BÖLGE CHP

Haluk KOÇ (CHP):

1954'te İstanbul'da doğdu. 1973 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanlığını ve Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalı'nda tamamladı. Avrupa Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Kongre Başkanlığı yaptı. 22. , 23. ve 24. Dönem Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22'nci Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu ve TBMM Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi, 2002 – 2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili görevlerinde bulundu. 23. 24.25.26.'ıncı Dönemde TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi; Temmuz 2012 – Ocak 2016 yılları arasında Parti Sözcülüğü görevini üstlenen KOÇ, halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nihat YEŞİL (CHP):

1957’deTunceli'nin Hozat ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yanı sıra Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. 2015’te Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İkinci bölge milletvekili olarak meclise girdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Servet ÜNSAL (CHP):

1957’de Sivas, Divriği’de doğdu. Hacettepe /Sivas Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıp öğreniminden sonra, Ankara Trafik Hastanesinde çalıştı; uzun süre Ankara Adliyesi Sağlık biriminde Hekimlik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ANKARA 3.BÖLGE İYİ PARTİ

Durmuş YILMAZ (İYİ Parti):

1947’de Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karacaömerli köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 18 Nisan 2006 - 18 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı oldu. 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında da MHP'den 25. Dönem Uşak Milletvekili oldu. 2017 senesinin Ekim ayında, Meral Akşener'in yeni partisi İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ayhan ALTINTAŞ (İYİ Parti):

1958’de Yozgat, Boğazlıyan’da doğdu. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2014-2015 akademik yılında Kayseri AGÜ’de Rektör Yardımcılığı ve Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanlığı yaptı.

ANKARA 3.BÖLGE MHP

Yaşar YILDIRIM (MHP):

1956 yılında Ankara Kızılcahamam’da doğdu. Ankara Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 1991 Türkiye genel seçimlerinde de Refah Partisi listesinden Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı oldu. 1994 senesinde de Kızılcahamam Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Erkan HABERAL (MHP):

1971 yılında Rize’nin Pazar ilçesi Subaşı Köyü'nde doğdu. 1995 Anadolu Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. 2015’te MHP 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.



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