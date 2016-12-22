Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Gebze'de mola verdi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - İSTANBUL'dan Ankara'ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri ve üyeleri Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde sendika şubesinde mola verdi.

Dün, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan KESK üyeleri Gebze'ye ulaştı. İş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nde mola verdi. KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse'nin yanı sıra 100'e yakın KESK üyesini Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Güngör İrdem ve yöneticiler karşılarken, CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Durun da katıldı. Yaklaşık yarım saat Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nde sohbet ederek dinlenen KESK yönetici ve üyeleri, daha sonra otobüslerle İzmit'e hareket etti. Geceyi İzmit'te geçirecek olan heyet, yarın Ankara'ya doğru yola çıkacak. KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Kanun Hükmünde Kararname ile iş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için yürüyüş başlattıklarını belirterek, "Bir üyemiz için bile sessiz kalamayız. Esas kritik problem siyasal iktidar hangi yanlış adımları atarsa atsın bunlara karşı çıkacak en küçük bir itirazı ve talebi dahi baskı ile sindiriyor. Korku toplumu yaratıldı" dedi.



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