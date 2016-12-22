Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Gebze'de mola verdi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - İSTANBUL'dan Ankara'ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri ve üyeleri Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde sendika şubesinde mola verdi. Dün, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş...

Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Gebze'de mola verdi

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - İSTANBUL'dan Ankara'ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri ve üyeleri Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde sendika şubesinde mola verdi.
Dün, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan KESK üyeleri Gebze'ye ulaştı. İş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nde mola verdi. KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse'nin yanı sıra 100'e yakın KESK üyesini Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Güngör İrdem ve yöneticiler karşılarken, CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Durun da katıldı. Yaklaşık yarım saat Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nde sohbet ederek dinlenen KESK yönetici ve üyeleri, daha sonra otobüslerle İzmit'e hareket etti. Geceyi İzmit'te geçirecek olan heyet, yarın Ankara'ya doğru yola çıkacak. KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Kanun Hükmünde Kararname ile iş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için yürüyüş başlattıklarını belirterek, "Bir üyemiz için bile sessiz kalamayız. Esas kritik problem siyasal iktidar hangi yanlış adımları atarsa atsın bunlara karşı çıkacak en küçük bir itirazı ve talebi dahi baskı ile sindiriyor. Korku toplumu yaratıldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55