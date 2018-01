Ankara ve Kastamonu'da yaşayan Suriyeliler, Afrin harekâtını sevinçle karşıladı

Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ- Hasan POLAT- Gürkan YILMAZ/ANKARA- KASTAMONU, ()-ANKARA ve Kastamonu'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'ndeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı sevinçle karşıladı. Suriyeli Adnan Hacıismail, "Bu operasyonu destekliyoruz. Sayın Recep Erdoğan'ı destekliyoruz. Türk ordusuna bu operasyonla ilgili başarıları dileriz. Ben o kadar heyecanlıyım ki bordo bereli askerlere ben de katılmak isterdim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) hazırladığı rapora göre, Ankara'daki 80 bin Suriyeli sığınmacının yarısı Altındağ ilçesinde yaşıyor. Altındağ'ın Ulubey Mahallesi'nde ise 10 bini bulan Suriyelilerin nüfusu, Türk vatandaşlarını geçti. Buradaki Suriyeli sığınmacılar, ülkelerindeki savaşın bitmesini ve geri dönmek istediklerini dile getirdi. Ulubey Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Hasan Ahmedi ve Hasan Hatip, ülkelerinde şu anda çok zor bir hayat olduğunu ve süregelen savaşın bitmesini istediklerini söyledi.

Hasan Cuma Hatip (14) ise "5'inci sınıf öğrencisiyim. Türkiye'den memnunum. 4 yıldır Türkiye'de okuyorum ve Türkçeyi öğrendim. 4 kardeşim var. Burada mutluyuz. Savaş çıktığı için buraya geldik. Herkes kendi vatanına dönmek ister. Ailem, 'Belki döneriz, savaş bitmek üzere' diyor ama bekliyoruz" diye konuştu.

Muhammed Doulah da "Suriyeliyim 6 sene önce savaştan çıktım. Evliyim, 1 çocuğum var. Burada hayat iyi, çalışıyoruz. Savaşlar bittiği zaman biz Suriye'ye döneceğiz. Bütün Suriyeliler olarak Türkiye'yi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı mahalledeki Türk vatandaşı Fatih Yılmaz ise iç içe yaşadıkları Suriyeliler hakkındaki düşüncelerini, şöyle ifade etti:

"Burası artık bir Suriye mahallesi oldu. Burada Türk diye bir şey yok artık. İnşallah iyi olur. Bir problem yaşamıyoruz. Kendileri ticaretlerini kendileri yapıyor. Bizimkiler gitmiyor. Onların yemekleri ayrı, bizimkilerinki ayrı. Buradakilerin kimseye zararı yok. İnşallah savaş biter, Türkiye orada başarılı olur da bir an önce giderler ve herkes rahata kavuşur."

'BEN DE BORDO BERELİ OLMAK İSTİYORUM'

Kahramankazan ilçesinde yaşayan Suriyeliler de Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuştu. Suriyeli sığınmacılar, operasyonla bölgedeki terör unsurlarının yok edileceği inancında olduklarını ve bunu mutlulukla karşıladıklarını anlattı.

Türkiye'ye 5 yıl önce sığınan 2 çocuk babası Adnan Hacıismail (26), "Bu operasyonu destekliyoruz. Sayın Recep Erdoğan'ı destekliyoruz. Türk ordusuna bu operasyonla ilgili başarıları dileriz. Ben o kadar heyecanlıyım ki bordo bereli askerlere ben de katılmak isterdim. Biz; PYD ve YPG, oradaki örgütleri ortadan kaldırmak istiyoruz. İnşallah Türkiye bu operasyonla başaracak ve Afrin'i o örgütlerin elinden alacak" dedi.

Operasyonu yürekten desteklediklerini belirten 3 çocuk babası Abdullah Hacıismail (53) de "Ben Azez'de kalıyordum. Akrabalarım Azez'de hastanenin yanında yürürken YPG ve PKK'lıların hastaneyi bombalamalarıyla yaralandılar. Bu operasyon başarılıdır ve inşallah Türkiye bu operasyonla başaracak, çok güzel gidiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE SINIRINI KORUMASI İÇİN HAKLIDIR'

Suriye'de doktorluğu bırakıp Türkiye'ye sığınan Abdullah Muhammed Elhasır (36) ise şunları söyledi:

"Bu iş uzun zamandır beklenen bir şeydir. Türkiye'nin sınırını koruması için Suriye'ye girmesinde hakkı vardır. Bu hak nereden geliyor; Orada Kürt partileri kendi aralarında değil de başkalarına karşı ayrımcılık yaptı. Fırat Kalkanı Harekâtı'yla başlayan süreçte Türkiye ile birlikte bizde bu orduyu ve Türkiye'yi destekliyoruz. Hatta bizim çocuklarımız da bu orduda var. Biz de Türkiye'nin yanındayız. Uzun zamandır bunu bekliyoruz. Dolayısıyla bu operasyonun yapılması bizim için çok iyi oldu."

'ALLAH TÜRK ASKERİNİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

Kastamonu'da yaşayan Suriyeliler de Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyona destek verdiklerini söylediler.

5 yıldır Kastamonu'da yaşadığını belirten Muheymod Kuteybe, "Her şey için Tayyip Baba'ya teşekkür ederiz. Biz bu operasyon haberini duyunca içimiz çok ferah oldu. Biz PKK ve IŞİD'den Suriye'nin temizlenmesini istiyoruz. Allah Türk askerini başımızdan eksik etmesin" dedi.

Suriyeli Saban Basar ise "Her şey için Türk milletine, Türk Başkanına teşekkür ederiz. Şu an bu haberi duydukça içimiz çok ferah oldu. Televizyonlarda gördüğümüzde Türk bayrağı dalgalanıyor. İnşallah PKK ve DEAŞ kalmasın" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI