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Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti 

ANKARA () - ANKARA Valiliği tarafından Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan...

Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti 

ANKARA () - ANKARA Valiliği tarafından Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş, 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış" denildi. 

Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin Ankara Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "29 Mayıs 2018 Salı günü ilimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş,
Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış, Polatlı İlçesi Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde tarımsal alanlarda hasar meydana gelmiştir." 

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