Ankara Valiliği: 100 iş yerinde kaçak sigara yakalandı, 4 kişi tutuklandı

ANKARA, () - ANKARA Valiliği, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yapılan denetimlerde, 100 iş yerinde kaçak sigara yakalandığını belirterek, 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlere ilişkin şöyle denildi: "Valilik koordinasyonunda, Emniyet Müdürlükleri, Belediye Zabıtası, Vergi Dairesi ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekipler marifetiyle, bu mamullerin halka arz noktasında bulunan büfe, bakkal, seyyar tezgâh vb. satış yerlerinde 01.12.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucunda; toplam 6.689 şahıs, 3.068 araç kontrol edilmiş, toplam 220 iş yeri, 151 şüpheli şahıs ve 10 araç hakkında işlem yapılmış, 100 iş yerinde kaçak sigara yakalanarak 4 kişi tutuklanmıştır. Denetimlerde; toplam 218.255 paket kaçak sigara; 15.274 paket sarma sigara, 146,5 kg tütün, 698 kg nargile melası, 9.485 adet puro, 936 paket pipo tütünü ve 5.400 makaron ele geçirilmiştir. 155.993 TL cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca Ankara Vergi Dairesi ve Mal Müdürlükleri tarafından toplam 153 mükellef veya iş yerinin ve 37.085 ürünün denetimi yapılmıştır"