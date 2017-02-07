Ankara Rizeliler Derneği'nden Kırıkkale'de 4 gün hamsi şöleni

ANKARA Rizeliler Derneği, Kırıkkale Belediyesi'nin de desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Hamsi Şöleni ile 4 gün süreyle yaklaşık 3 ton ekmek arası hamsiyi vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda 4 gün sürecek hamsi şöleni saat 14.00'de başlayacak ve bu amaçla çadır kurulacak. Açılışı yapılacak hamsi şölenine tüm Kırıkkalelilerin davetli olduğu belirtildi. Hamsi şöleninde yaklaşık 3 ton hamsi yağda kızartılıp, ekmek arası ile vatandaşlara dağıtılacak. Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu yaptığı açıklamada, "Rize'mizi bu kez Kırıkkale'de tanıtıyoruz. Karadeniz'in hamsi kızartması, hamsi mıhlaması, kara lahanası, mısır ekmeği, laz böreği ve çayını tanıtıyoruz. Tüm Kırıkkale halkını hamsi şölenimize bekliyoruz. Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak çadırda kızartılacak hamsiler, 4 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak" dedi.

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