Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 5 katli binanın çatısında yangın (1) 

Muhammet BAYRAM / ANKARA () - ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen binadaki yangına müdahale etmeye başladı.
(FOTOĞRAF)
Muhammet BAYRAM / ANKARA () - ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen binadaki yangına müdahale etmeye başladı. (FOTOĞRAF)
06 Nisan 2018 Cuma 12:29
Muhammet BAYRAM / ANKARA () - ANKARA'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bulunan 5 katli binanın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tahliye edilen binadaki yangına müdahale etmeye başladı.
(FOTOĞRAF)
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