ANKARA () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yapılan bilgilendirmede, "FETÖ/PYD’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon ile 16 subay (7 si halen görevde, 9 u ihraç edilmiş) hakkında gözaltı işlemlerine başlandı" denildi.
Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon: 16 subay hakkında gözaltı kararı
ANKARA () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yapılan bilgilendirmede, "FETÖ/PYD’nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon...
02 Mart 2018 Cuma 09:49
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